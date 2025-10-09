باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان شفیعی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با اشاره به ضرورت ساماندهی و انتقال صنوف از محدوده تاریخی دروازه کازرون اظهار کرد: محدوده دروازه کازرون برای دهه‌ها میزبان انبوهی از صنوف پراکنده شامل فروش گوشت قرمز، مرغ، ماهی و میوه و تره بار بود که با گسترش شهر و افزایش جمعیت، این محدوده نه تنها پاسخگوی نیاز‌های روز نبود، بلکه خود به کانون مشکلات متعددی از جمله معضلات بهداشتی، زیست محیطی، اخلال در تردد عابران پیاده و دسترسی به بافت‌های تاریخی تبدیل شده و با نارضایتی عموم مردم؛ ساماندهی آن به یک مطالبه جدی و عمومی تبدیل شده بود.

صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی دروازه کازرون

او با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی اجرای پروژه، صیانت از ارزش‌های تاریخی این محله بود، افزود: محله دروازه کازرون با بافت تاریخی و وجود بقعه امامزاده سیدتاج الدین غریب (ع)، از ارزش معنوی و تاریخی والایی برخوردار است که تغییر شیوه کسب و کار و افزایش جمعیت، معضلات این محدوده را تشدید کرده بود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز گفت: اولویت همه دستگاه‌های ذی ربط، شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر، در راستای کاهش فشار‌های ناشی از فعالیت‌های صنفی بر این محله تاریخی و بازگرداندن آرامش به آن انجام شده است.

شفیعی با اشاره به تعاملات انجام شده در اجرای انتقال کسبه به بازار پروتئین اظهار کرد: طی دو سال گذشته، اولویت ما بر تعامل، هم افزایی و ارائه مشوق‌ها بود که در این راستا جلسات بسیاری با مالکین، کسبه و فعالین قدیمی دروازه کازرون برگزار کردیم تا صدای آنها را بشنویم.

او افزود: با حضور معتمدین صنوف، جلسات مشترکی با حوزه دادستانی، فرمانداری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها داشتیم که نتیجه این تعاملات مستمر، وحدت کلمه برای حل این معضل دیرینه بود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با بیان اینکه برای تسهیل این انتقال، طرح‌های تشویقی در نظر گرفتیم، گفت: لوایح تشویقی مناسبی برای تهاتر، فروش واحد‌های دروازه کازرون و همچنین اجاره و فروش واحد‌های مجتمع بازار پروتئین در نظر گرفته شد.

میزبانی بازار پروتئین با ۱۲۷غرفه از شهروندان

شفیعی با اشاره به مزیت‌ها و امکانات مجتمع بازار پروتئین به عنوان مقصد جدید برای کسبه و شهروندان، اظهار کرد: مجتمع بازار پروتئین در خیابان کارگر (گلکوب) با کمترین فاصله از دروازه کازرون، پس از سال‌ها توقف، با همت شهرداری تکمیل و راه اندازی شده که این مجتمع دارای ۱۲۷ غرفه تجاری در طبقات مجزا و نزدیک به ۵۰۰ واحد پارکینگ است.

او افزود: تمرکز و یکپارچگی واحدها، رعایت استاندارد‌های بهداشتی، دسترسی آسان، پارکینگ، امکان نظارت متمرکز و وجود کاربری‌های مکمل، بستری ایده‌آل برای کسبه فراهم کرده تا بتوانند خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با اشاره به احتمال وجود نواقصی در مجتمع بازار پروتئین گفت: به دلیل ازدحام حضور صنوف و شهروندان و جدید بودن مجتمع، ممکن است نواقص یا محدودیت‌هایی در ابتدای کار وجود داشته باشد که با حضور شبانه روزی همکاران سازمان و مدیریت بهره برداری مجتمع و با همکاری همه مجموعه‌های شهرداری، آمادگی کامل داریم تا به سرعت هرگونه مشکل احتمالی را رفع کنیم و هدف ما ارائه بهترین تجربه به هر دو گروه کسبه و شهروندان است.

شفیعی با اشاره به چشم انداز آینده این پروژه و تاثیر آن بر شهر، اظهار کرد: این انتقال، تنها یک جابجایی فیزیکی نیست؛ بلکه یک پروژه اجتماعی، فرهنگی و مدیریت شهری به تمام معنا است.

او افزود: ما معتقدیم این بازار میتواند از یک کانون پرتنش، به قطب اصلی تامین مایحتاج شهروندان شیراز و حتی شهرستان‌های همجوار تبدیل شود که با حذف هزینه‌های ناشی از ترافیک و اتلاف وقت، افزایش رضایت مشتری و امکان ارائه خدمات مدرن، رونق اقتصادی برای کسبه و امنیت غذایی برای شهروندان بیش از پیش تضمین خواهد شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز گفت: این پروژه نماد همگرایی مدیریت شهری و اصناف برای حل یک معضل دیرینه و حرکت به سمت شهری مدرن، پاک و منظم است و به نظر میرسد دروازه کازرون خاطره شلوغی را به فراموشی می‌سپارد و مجتمع بازار پروتئین به مقصدی جدید برای تامین نیاز‌های اساسی تبدیل میشود.

شفیعی با اشاره به طرح ساماندهی این محور تاریخی، اظهار کرد: با پایان پروژه بهسازی و ایجاد بازار پروتئین در محل کاربری‌های انتقالی، این دروازه به قطب اقتصادی زنده و پویا و همچنین مقصدی نوین برای گردشگران و زائران سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران تبدیل خواهد شد.

منبع: شهرداری شیراز