باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه تهران، برنامه «طهرانشاط» روز جمعه ۱۸ مهرماه با موضوع «کودکی و خاطره‌بازی» روی آنتن می‌رود. در این برنامه که به مرور خاطرات برنامه‌های گروه کودک در سه دهه فعالیت شبکه تهران می‌پردازد، چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون «زیبا بنیانیان» و «مهیار مجیب»، «فاطمه شیرازی» (تهیه‌کننده حوزه کودک)، «مرتضی سرمدی» (خواننده) و عروسک محبوب لاکی حضور خواهند داشت.

این برنامه به تهیه‌کنندگی «میلاد حق‌پرست» و اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، علاوه بر گفت‌وگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخش‌های نمایشی با حضور «خشایار راد» و «مرضیه صدرایی» و آیتم‌های متنوع دیگر است.

برنامه «طهرانشاط» کاری از گروه خانواده و کودک شبکه تهران است که هر هفته جمعه‌ها، ساعت ۱۰:۳۰ به مدت ۹۰ دقیقه از این شبکه پخش می‌شود.