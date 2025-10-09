در نخستین مرحله از کمپین ملی واکسیناسیون سرخک که با همکاری سازمان جهانی بهداشت و یونیسف انجام شد، حدود ۸.۹ میلیون کودک ۶ ماهه تا ۱۰ ساله در ۱۷ ولایت افغانستان واکسینه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در مرحله نخست کمپین ملی واکسیناسیون سرخک در افغانستان، حدود ۸٫۹ میلیون کودک ۶ ماهه تا ۱۰ ساله واکسینه شدند. این کمپین با همکاری سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و برنامه ملی گسترش ایمن‌سازی افغانستان اجرا شد و ۱۷ ولایت سردسیر کشور را تحت پوشش قرار داد.

ادوین سنیزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، با تأکید بر کشنده اما قابل پیشگیری بودن بیماری سرخک، این واکسیناسیون را یک خط نجات حیاتی برای کودکان آسیب‌پذیر افغانستان خواند و اعلام کرد که سازمان متبوعش همچنان به حمایت از نظام سلامت این کشور متعهد است.

تاج‌الدین اویوال، نماینده یونیسف نیز موفقیت این مرحله را گامی مهم به جلو ارزیابی کرد، اما هشدار داد که باید بر پر کردن شکاف‌های ایمنی و ادغام این تلاش‌ها در برنامه‌های روتین تمرکز شود.

بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۳۰۰ مورد ابتلا به سرخک در افغانستان ثبت شده و تا پایان آگوست ۲۰۲۵ نیز ۸۵۰۰ مورد جدید گزارش شده است. تعداد شیوع این بیماری از ۱۲۷ مورد در سال ۲۰۲۳ به ۴۳۰ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و حدود ۹۲ درصد مبتلایان را کودکان زیر ۱۰ سال تشکیل می‌دهند.

پیش از آغاز این کمپین، پوشش واکسیناسیون در افغانستان با شکاف جدی مواجه بود به طوری که تنها ۵۵ درصد کودکان دوز اول و ۴۴ درصد دوز دوم واکسن سرخک را دریافت کرده بودند. این کمپین با هدف تحت پوشش قرار دادن حداقل ۹۵ درصد کودکان و تقویت خدمات ایمن‌سازی روتین طراحی شده است.

سازمان‌های بین‌المللی و شرکای محلی در هماهنگی با وزارت بهداشت طالبان، در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی برای مرحله دوم این کمپین هستند.