شهروندخبرنگار ما از تکمیل پروژه دیوار حائل در روستای گردشگری توآباد استان قزوین ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجرای دیوار‌های حائل در ساخت و ساز مثل ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی اهمیت بسیاری دارند و نقش کلیدی در ایجاد محیط‌های ساخته شده امن، پایدار و زیبا ایفا می‌کنند. با توجه به اینکه در فصل بارش برف و باران قرار داریم؛ به منظور مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر خطرات طبیعی مانند رانش زمین و سیلاب دهیاری روستای گردشگری توآباد از بخش آبگرم استان قزوین اقدام به اجرای پروژه حائل جاده جدید به محله دیگر روستا با اعتبار یک میلیارد تومان کرد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و تصاویری از این اقدام ابراز خرسندی کرد.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

