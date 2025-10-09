کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، خواستار توقف اخراج‌های فوری و اجرای طرح مرحله‌ای با حفظ کرامت انسانی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از هشدار دولت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از ۱۶ روستا در بلوچستان، پنجاب و خیبرپختونخوا، از این کشور خواسته است که هرگونه اخراج باید به صورت مرحله‌ای و با حفظ کرامت انسانی انجام شود.

فیلیپا کندلر، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان، در یک خبرنامه تأکید کرد که بسیاری از این مهاجران سال‌های طولانی در پاکستان زندگی کرده و معیشت خود را در این کشور ساخته‌اند. به گفته وی، اخراج اجباری آنان تأثیر ناگواری بر زندگی آنان و بازگشتشان به جامعه افغانستان خواهد داشت.

کندلر همچنین از پاکستان درخواست کرد که اقامت قانونی برای افغان‌هایی که نیازهای پزشکی دارند، افرادی که در سطوح بالاتر تحصیل می‌کنند و همچنین موارد ازدواج‌های مختلط را مجاز بشمارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پاکستان در سال ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد و این روند همچنان به شدت ادامه دارد.

برچسب ها: اخراج پناهجویان افغانستانی ، اخراج مهاجرین افغانستانی ، بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان
