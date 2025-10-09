استاندار قم از راه‌اندازی مرکز «سروش» در آینده نزدیک خبر داد؛ مرکزی که با هدف حفظ شأن بانوان پلیس و حقوق شهروندی، به عنوان محل نگهداری متهمان زن طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی_ در آیینی همزمان با هفته انتظامی و با حضور استاندار قم و فرمانده انتظامی استان، از بانوان پلیس فعال در حوزه‌های مختلف مأموریتی تجلیل شد.

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، با اشاره به عملکرد موفق فرماندهی انتظامی استان گفت: تلاش‌های پلیس در میدان ملموس است و آمار‌ها نشان می‌دهد که در حوزه‌هایی، چون سرقت و شرارت، قم نسبت به بسیاری از استان‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

او با تأکید بر دشواری‌های مضاعف زنان پلیس که در کنار مسئولیت‌های شغلی، نقش همسری و مادری را نیز ایفا می‌کنند، خواستار ارتقای امکانات رفاهی برای این گروه شد. بهنام‌جو همچنین بر لزوم حل آسیب‌های اجتماعی با رویکرد محله‌محور و مشارکت مردمی تأکید کرد.

در ادامه مراسم، سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان، ضمن تجلیل از بانوان پلیس، گفت: اقتدار پلیس باید با رأفت و مهربانی همراه باشد و این اصل در مأموریت‌های بانوان پلیس نمود ویژه‌ای دارد.

او با اشاره به حساسیت و پیچیدگی مأموریت‌های زنان پلیس در حوزه‌های مختلف، از راه‌اندازی مرکز «سروش» در آینده نزدیک خبر داد؛ مرکزی که با هدف حفظ شأن بانوان پلیس و حقوق شهروندی، به عنوان محل نگهداری متهمان زن طراحی شده است.

در بخش پایانی مراسم، استاندار قم با تأکید بر اهمیت موضوع عفاف و حجاب، خواستار تخصیص بودجه‌های فرهنگی به صورت استانی شد تا این مسائل با توجه به شاخص‌های بومی مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: هفته نیروی انتظامی ، بانوان پلیس
خبرهای مرتبط
ثبت بیش از ۱۱ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۹۷ در قم / کاهش چشمگیر شکایات از پلیس
از جیب بری تا فریب با سلاح‌های تقلبی
تجلیل پلیس راهور قم از جانبازان قطع نخاعی؛ وعده رسیدگی به دغدغه‌های ترافیکی ایثارگران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بی‌خانمانان صاحب‌خانه؛ روایت تلخ ۳۲۰ خانواده سرگردان در پردیسان قم
راه اندازی مرکز سروش برای نگهداری متهمان زن در قم
آخرین اخبار
راه اندازی مرکز سروش برای نگهداری متهمان زن در قم
بی‌خانمانان صاحب‌خانه؛ روایت تلخ ۳۲۰ خانواده سرگردان در پردیسان قم
۲۰ زوج تحت پوشش بهزیستی قم راهی خانه بخت شدند
دامپزشکان، سربازان گمنام عرصه سلامت
تاکید فرماندار قم بر حمایت همه جانبه از تولید دانش بنیان
جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری قم به حد معمول بازگشت