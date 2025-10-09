باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی_ در آیینی همزمان با هفته انتظامی و با حضور استاندار قم و فرمانده انتظامی استان، از بانوان پلیس فعال در حوزههای مختلف مأموریتی تجلیل شد.
اکبر بهنامجو، استاندار قم، با اشاره به عملکرد موفق فرماندهی انتظامی استان گفت: تلاشهای پلیس در میدان ملموس است و آمارها نشان میدهد که در حوزههایی، چون سرقت و شرارت، قم نسبت به بسیاری از استانها کاهش چشمگیری داشته است.
او با تأکید بر دشواریهای مضاعف زنان پلیس که در کنار مسئولیتهای شغلی، نقش همسری و مادری را نیز ایفا میکنند، خواستار ارتقای امکانات رفاهی برای این گروه شد. بهنامجو همچنین بر لزوم حل آسیبهای اجتماعی با رویکرد محلهمحور و مشارکت مردمی تأکید کرد.
در ادامه مراسم، سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان، ضمن تجلیل از بانوان پلیس، گفت: اقتدار پلیس باید با رأفت و مهربانی همراه باشد و این اصل در مأموریتهای بانوان پلیس نمود ویژهای دارد.
او با اشاره به حساسیت و پیچیدگی مأموریتهای زنان پلیس در حوزههای مختلف، از راهاندازی مرکز «سروش» در آینده نزدیک خبر داد؛ مرکزی که با هدف حفظ شأن بانوان پلیس و حقوق شهروندی، به عنوان محل نگهداری متهمان زن طراحی شده است.
در بخش پایانی مراسم، استاندار قم با تأکید بر اهمیت موضوع عفاف و حجاب، خواستار تخصیص بودجههای فرهنگی به صورت استانی شد تا این مسائل با توجه به شاخصهای بومی مورد توجه قرار گیرد.