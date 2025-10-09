باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علیرضا رئیسی در اجلاس هماهنگی مسئولان ارشد کشوری و بین المللی، برای مشارکت در فرآیند ملی ارزشیابی مشترک بیرونی (JEE) که روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در انستیتو پاستور برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور همه دستگاه‌ها، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در حوزه سلامت مردم باید در سطح ملی و بین‌المللی و با مشارکت واقعی همه بخش‌ها انجام شود؛ چرا که سلامت موضوعی چندوجهی است.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی مدیران ارشد دستگاه‌ها افزود: بسیاری از نمایندگان دستگاه‌ها در جلسات، آگاه و همراه هستند، اما مشکل اصلی این است که مدیران بالادستی آنها به اندازه کافی توجیه نیستند و باید این ارتباط و درک متقابل در سطوح مدیریتی بالا نیز ایجاد شود.

معاون بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه کرونا تصریح کرد: در دوره کرونا، همبستگی ملی بی‌سابقه‌ای شکل گرفت. شاهد حمایت رهبری از دانشمندان پزشکی و حمایت ریاست‌جمهوری بودیم و همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و همین هماهنگی، رمز موفقیت کشور در مدیریت بحران بود.

وی تصریح کرد: تجربه کرونا نشان داد که بدون همکاری بین‌بخشی و حمایت سیاسی در سطح عالی، نمی‌توان سلامت جامعه را حفظ کرد.

رئیسی با انتقاد از قطع برخی سامانه‌های سلامت به دلایل غیرکارشناسی گفت: نظام رصد بیماری‌ها باید علمی و مستمر باشد. توقف یا کندی این فرآیند‌ها به بهانه‌های مختلف، آسیب‌زننده است. دنیا امروز در حوزه تبادل داده‌های سلامت کاملا شفاف عمل می‌کند.

وی با اشاره به نقش همکاری‌های بین‌المللی در پیشرفت نظام سلامت افزود: ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی حوزه سلامت امری غیرقابل چشم‌پوشی است. این همکاری‌ها باعث تقویت زیرساخت‌های سلامت، تبادل تجربه و ارتقای جایگاه ایران در نظام سلامت جهانی می‌شود. اگر در سال‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، نتیجه همین تعاملات بوده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه، تولید داخلی واکسن را از اولویت‌های اساسی دانست و تأکید کرد: واکسن کالایی استراتژیک است. همان‌طور که خودکفایی در گندم اهمیت دارد، خودکفایی در تولید واکسن بسیار حیاتی‌تر است. ما دو مرکز بزرگ و معتبر واکسن‌سازی یعنی مؤسسات رازی و پاستور را داریم که باید با حمایت جدی دولت دوباره به جایگاه اصلی خود بازگردند.

رئیسی تصریح کرد: وابستگی به واردات واکسن در شرایط تحریم و محدودیت ارزی قابل قبول نیست.

وی همچنین با اشاره به آمار بالای مرگ و میر‌های ناشی از سوانح رانندگی گفت: سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند و این مسئله یک بحران سلامت است.

به گفته معاون بهداشت، پلیس و اورژانس به تنهایی نمی‌توانند از پس این حجم از حوادث بربیایند و لازم است همه دستگاه‌ها به‌طور یکپارچه در این زمینه همکاری کنند.

وی همچنین به " پویش نه به تصادف! " اشاره کرد و گفت: در این پویش به شخصه متوجه شدم که پلیس زحمات زیادی را برای جلوگیری از سوانح متحمل می‌شود ولی متاسفانه تنهاست و باید همه نهاد‌ها به پلیس کمک کنند.

معاون بهداشت افزود: ۴ میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد و بیشترین مرگ و میر داخل و برون شهری مربوط به تهران است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، رئیسی تأکید کرد: وزارت بهداشت مرجع تخصصی نظام سلامت کشور است. انتظار ما از سایر دستگاه‌ها این است که نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کنند.

بهداشت در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری واقعی و هم‌افزایی بین بخشی، می‌توان سلامت مردم را تضمین و جایگاه کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داد.