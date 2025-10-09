باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رهبران اروپایی روز پنجشنبه از توافق بر سر مرحله اول توافق آتشبس غزه بین اسرائیل و گروه مقاومت فلسطینی حماس استقبال کردند و خواستار کمکهای بشردوستانه فوری و راهحل سیاسی پایدار شدند.
مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند در X گفت که «از اعلام توافق آتشبس و توافق آزادی اسرا در غزه استقبال میکند» و از همه طرفها خواست که به طور کامل به آتشبس پایبند باشند. او گفت: «جنگ و کشتار باید متوقف شود.»
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد با برجسته کردن سهم مصر، قطر و ترکیه از این توافق تمجید کرد. او گفت: «این توافق باید با کمکهای بشردوستانه کامل به غزه همراه باشد، به آتشبس دائمی و اجرای کامل طرح منجر شود و راه را برای راهحل دو دولتی هموار کند. سوئد آماده است تا در این روند مشارکت کند.»
کریستین استوکر، صدراعظم اتریش این توافق را «خبر خوب و مورد انتظار از خاورمیانه» توصیف کرد و خواستار اجرای سریع آن برای تضمین آزادی اسرا، پایان خونریزی و افزایش کمکهای بشردوستانه به غزه شد.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان از گامهای اولیه توافق بین اسرائیل و حماس استقبال کرد و آنها را «دلگرمکننده» توصیف کردو گفت: «برای اولین بار پس از مدتها، چشمانداز واقعی صلح در منطقه وجود دارد. ما از همه طرفها میخواهیم که به وعدههای خود عمل کنند، به جنگ پایان دهند و راه را برای صلح پایدار هموار کنند. آلمان همچنان قاطعانه از این روند حمایت خواهد کرد.»
مارگوس تساخنا، وزیر امور خارجه استونی بر لزوم تبدیل این حرکت به نتایج ملموس تأکید کرد و گفت: «همه طرفها باید از این فرصت استفاده کنند، با پیشنهادات به طور جدی تعامل کنند و این حرکت را به گامهای مشخصی تبدیل کنند که به خشونت پایان میدهد، زندگی غیرنظامیان را بهبود میبخشد و یک روند سیاسی معتبر را احیا میکند.»
پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان از این توافق استقبال کرد و از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به خاطر تلاشهایش تشکر کرد.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از آتشبس غزه و توافق آزادی اسرا استقبال کردند و آن را یک پیشرفت بزرگ دیپلماتیک خواندند.
فون در لاین و کاستا هر دو بر تلاشهای دیپلماتیک ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه در تسهیل این توافق تأکید کردند.
هلند، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز از این توافق حمایت کردند و ابراز امیدواری کردند که منجر به آتشبس پایدار و تلاشهای مجدد برای صلح پایدار در خاورمیانه شود.
اظهارات آنها پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اسرائیل و حماس مرحله اول توافق پیشنهادی آمریکا برای غزه را امضا کردهاند.
این طرح ۲۰ مادهای که اولین بار در ۲۹ سپتامبر اعلام شد، شامل آزادی تمام اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی، آتشبس، خلع سلاح حماس و بازسازی غزه است.
از اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل نزدیک به ۶۷۲۰۰ فلسطینی را در این منطقه محاصرهشده به شهادت رسانده است که بیشتر آنها زن و کودک بودهاند. بمباران بیوقفه غزه را عمدتاً غیرقابل سکونت کرده و منجر به گرسنگی و بیماری گسترده شده است.
منبع: آناتولی