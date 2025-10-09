باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری در بازدید از تفرجگاه چله‌گاه در سپیدان فارس افزود: این منطقه در حوزه شهری قرار دارد و باید کمک کنیم تا شهرداری اردکان هر چه سریع‌تر پروژه گردشگری این تفرجگاه را تکمیل و برای خدمت‌رسانی به مردم آماده کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، درباره تامین اعتبار دولتی مورد نیاز برای تکمیل این پروژه گفت: باید ردیف بودجه‌ای مستقلی برای این پروژه تعریف شود و اکنون زمان اقدام در این زمینه است.

صالحی امیری افزود: این ردیف اعتباری، چه در قالب اعتبارات استانی فارس و چه در ردیف اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، در همین محل هزینه خواهد شد.

او پیشنهاد داد: باید منابع مالی برای هر بخش از پروژه تجمیع شود تا کار هر چه زودتر به نتیجه برسد.

تعریف ۱۲ پروژه گردشگری در اردکان فارس

شهردار اردکان در این بازدید گفت: بر اساس مطالعات جامع گردشگری شهرستان سپیدان، ۱۲ پروژه در اردکان تعریف شده است تا این شهر از یک «شهر در مسیر» به یک «شهر مقصد» گردشگری تبدیل شود.

احمدرضا متالهی با بیان اینکه محور چله‌گاه یکی از این ۱۲ پروژه گردشگری است، افزود: معبر این تفرجگاه از هشت متر به حدود ۴۰ متر تعریض می‌شود، اما این افزایش به معنای افزودن فضای سواره‌رو نیست، بلکه فضای ایجادشده به مراکز خدمات گردشگری اختصاص خواهد یافت.

چله‌گاه در مسیر توسعه گردشگری

بر اساس تفاهم‌نامه میراث فرهنگی فارس و شهرداری اردکان، در این پروژه گردشگری، تملک اراضی، خاک‌برداری و تعریض پل‌ها به عهده شهرداری است و اجرای عملیات پروژه بر عهده میراث فرهنگی خواهد بود.

صادق زارع، معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، درباره این پروژه گفت: در حال حاضر این پروژه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۲.۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

او افزود: در چارچوب تعهدات میراث فرهنگی، سنگ‌فرش معبری به ابعاد ۳۰۰ در ۱۲ متر در حال انجام است که تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد.

به گفته مسئولان شهری اردکان و میراث فرهنگی فارس، با اجرای کامل این پروژه، برای چهار تا پنج هزار نفر اشتغال‌زایی در بخش گردشگری ایجاد خواهد شد.

روستای چله‌گاه از توابع شهرستان سپیدان فارس است که با داشتن چشمه‌سارهای زیبا، یکی از جاذبه‌های گردشگری طبیعی این استان به شمار می‌آید.

این روستا که در ۲۵ کیلومتری مرکز سپیدان واقع شده،۱۱۰ کیلومتر با شیراز فاصله دارد.

چله‌گاه که خود پذیرای گردشگران بسیاری است،در مسیر دسترسی به جاذبه‌های دیگر سپیدان از جمله پیست اسکی پولادکف و آبشار مارگون قرار دارد و تفرجگاه آن سالانه میزبان مسافران پرشماری از استان فارس و استان‌های همجوار است.

سپیدان از مقاصد برجسته گردشگری طبیعی در استان فارس محسوب می‌شود.