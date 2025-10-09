باشگاه خبرنگاران جوان- مطیعالحق خالص، رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست طالبان، با مردف علی القاشوطی، سفیر قطر در کابل، دیدار کرد.
در این گفتوگو، وضعیت اقلیمی افغانستان، اشتراک در نشستهای جهانی تغییرات اقلیمی و تقویت همکاریهای دوجانبه بررسی شد.
به گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست، سفیر قطر با تأکید بر عدم سیاسیکاری در موضوعات اقلیمی و اجتماعی، اعلام کرد که با برزیل – میزبان کنفرانس COP30 – و دفتر یوناما در مورد اشتراک افغانستان در نشستهای جهانی مذاکره کرده است.
وی تغییرات اقلیمی را تهدیدی جهانی خواند و افزود که قطر آماده هرگونه همکاری برای تسهیل حضور افغانستان در اجلاسهای بینالمللی است.
خالص نیز با اشاره به عضویت افغانستان در ۱۶ کنوانسیون بینالمللی، بر احیای پروژههای معلق محیط زیستی و گسترش همکاریهای فنی و بینالمللی تأکید کرد.
این دیدار، گامی در جهت تقویت روابط دیپلماتیک و اقلیمی میان دو کشور به شمار میرود.