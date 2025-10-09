سفیر قطر در دیدار با رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست طالبان اعلام کرد که با برزیل و یوناما برای تضمین مشارکت افغانستان در کنفرانس اقلیمی COP30 مذاکره کرده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این زمینه اعلام نموده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مطیع‌الحق خالص، رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست طالبان، با مردف علی القاشوطی، سفیر قطر در کابل، دیدار کرد. 

در این گفت‌وگو، وضعیت اقلیمی افغانستان، اشتراک در نشست‌های جهانی تغییرات اقلیمی و تقویت همکاری‌های دوجانبه بررسی شد. 

به گزارش اداره ملی حفاظت محیط زیست، سفیر قطر با تأکید بر عدم سیاسی‌کاری در موضوعات اقلیمی و اجتماعی، اعلام کرد که با برزیل – میزبان کنفرانس COP30 – و دفتر یوناما در مورد اشتراک افغانستان در نشست‌های جهانی مذاکره کرده است. 

وی تغییرات اقلیمی را تهدیدی جهانی خواند و افزود که قطر آماده هرگونه همکاری برای تسهیل حضور افغانستان در اجلاس‌های بین‌المللی است. 

 خالص نیز با اشاره به عضویت افغانستان در ۱۶ کنوانسیون بین‌المللی، بر احیای پروژه‌های معلق محیط زیستی و گسترش همکاری‌های فنی و بین‌المللی تأکید کرد.

این دیدار، گامی در جهت تقویت روابط دیپلماتیک و اقلیمی میان دو کشور به شمار می‌رود. 

برچسب ها: تغییرات اقلیمی ، کنفرانس تغییرات اقلیمی ، یوناما ، افغانستان
خبرهای مرتبط
حضور نماینده طالبان در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل
یوناما:
افغانستان دربرابر فجایع آسیب پذیر است
اوتونبایوا:
افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
رویترز: انتظار می‌رود توافق آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا شود
احتمال سفر ترامپ به منطقه برای توافق آتش‌بس غزه
ادعای تایوان: چین در حال تقویت توانایی‌های خود برای حمله احتمالی در آینده است
اعلام آمادگی ایتالیا برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح به غزه
آخرین اخبار
قطر برای حضور افغانستان در نشست‌های اقلیمی بین‌المللی میانجی‌گری می‌کند
استقبال رهبران اروپایی از توافق آتش‌بس غزه
درخواست سازمان ملل از پاکستان برای توقف اخراج‌های فوری مهاجران افغان
پایان مرحله نخست واکسیناسیون سرخک در افغانستان؛ ۸.۹ میلیون کودک واکسینه شدند
بحران سلامت روان کودکان در افغانستان؛ یونیسف خواستار تدوین استراتژی ملی شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری قزاقستان برای احداث خط آهن ترانزیتی در افغانستان
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
آغاز فصل تازه همکاری‌های ورزشی؛ ایران و افغانستان تفاهم‌نامه کوهنوردی امضا کردند
اعلام آمادگی ایتالیا برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح به غزه
ایران و افغانستان همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت را گسترش می‌دهند
توافق غزه منجر به آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی می‌شود
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
ادعای تایوان: چین در حال تقویت توانایی‌های خود برای حمله احتمالی در آینده است
رویترز: انتظار می‌رود توافق آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا شود
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس
احتمال سفر ترامپ به منطقه برای توافق آتش‌بس غزه
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد