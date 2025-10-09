وزارت کشور ایران از آغاز فرآیند تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در چهار گروه (کارت‌های ۱ تا ۴) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت کشور ایران از آغاز فرآیند تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی خبر داد.

بر اساس بخشنامه این وزارتخانه کارت‌های موقت اتباع در چهار گروه (کارت‌های ۱ تا ۴) تا تاریخ ۱۴۰۵ تمدید خواهند شد.

کارت موقت ۱ ویژه نظامیان و کارکنان دولت است که با ارسال فرم‌های مربوطه به دفاتر اتباع و فراخوان افراد مشمول، تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تمدید می‌شود. کارت موقت ۲ برای اتباع خارجی دارای همسر ایرانی و فرزندان آن‌ها صادر شده و تا پایان خرداد ۱۴۰۵ اعتبار خواهد داشت. کارت موقت ۳ به فرزندان اتباع با یکی از والدین دارای کارت آمایش ۱۸ یا هویت ۱۷ اختصاص دارد و تنها سرپرست خانوار برای تمدید تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ باید مراجعه کند. کارت موقت ۴ نیز ویژه بیماران خاص است که پس از ارائه مدارک پزشکی و تأیید کمیسیون، تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید خواهد شد.

وزارت کشور اعلام کرد جزئیات بیشتر و زمان‌بندی مراجعه از طریق دفاتر اتباع هر استان اطلاع‌رسانی می‌شود.

برچسب ها: کارت اقامت ، ساماندهی اتباع ، وزارت کشور ، اتباع خارجی
خبرهای مرتبط
تمدید اعتبار کارت های آمایش ۱۷ و هویت ۱۶
نشست علمی نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین:
نگاه ما به حوزه اتباع و مهاجرین نگاه فرصت تهدید است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
رویترز: انتظار می‌رود توافق آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا شود
احتمال سفر ترامپ به منطقه برای توافق آتش‌بس غزه
ادعای تایوان: چین در حال تقویت توانایی‌های خود برای حمله احتمالی در آینده است
اعلام آمادگی ایتالیا برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح به غزه
آخرین اخبار
قطر برای حضور افغانستان در نشست‌های اقلیمی بین‌المللی میانجی‌گری می‌کند
استقبال رهبران اروپایی از توافق آتش‌بس غزه
درخواست سازمان ملل از پاکستان برای توقف اخراج‌های فوری مهاجران افغان
پایان مرحله نخست واکسیناسیون سرخک در افغانستان؛ ۸.۹ میلیون کودک واکسینه شدند
بحران سلامت روان کودکان در افغانستان؛ یونیسف خواستار تدوین استراتژی ملی شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری قزاقستان برای احداث خط آهن ترانزیتی در افغانستان
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
آغاز فصل تازه همکاری‌های ورزشی؛ ایران و افغانستان تفاهم‌نامه کوهنوردی امضا کردند
اعلام آمادگی ایتالیا برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح به غزه
ایران و افغانستان همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت را گسترش می‌دهند
توافق غزه منجر به آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی می‌شود
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
ادعای تایوان: چین در حال تقویت توانایی‌های خود برای حمله احتمالی در آینده است
رویترز: انتظار می‌رود توافق آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا شود
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس
احتمال سفر ترامپ به منطقه برای توافق آتش‌بس غزه
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد