باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت کشور ایران از آغاز فرآیند تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی خبر داد.

بر اساس بخشنامه این وزارتخانه کارت‌های موقت اتباع در چهار گروه (کارت‌های ۱ تا ۴) تا تاریخ ۱۴۰۵ تمدید خواهند شد.

کارت موقت ۱ ویژه نظامیان و کارکنان دولت است که با ارسال فرم‌های مربوطه به دفاتر اتباع و فراخوان افراد مشمول، تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تمدید می‌شود. کارت موقت ۲ برای اتباع خارجی دارای همسر ایرانی و فرزندان آن‌ها صادر شده و تا پایان خرداد ۱۴۰۵ اعتبار خواهد داشت. کارت موقت ۳ به فرزندان اتباع با یکی از والدین دارای کارت آمایش ۱۸ یا هویت ۱۷ اختصاص دارد و تنها سرپرست خانوار برای تمدید تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ باید مراجعه کند. کارت موقت ۴ نیز ویژه بیماران خاص است که پس از ارائه مدارک پزشکی و تأیید کمیسیون، تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید خواهد شد.

وزارت کشور اعلام کرد جزئیات بیشتر و زمان‌بندی مراجعه از طریق دفاتر اتباع هر استان اطلاع‌رسانی می‌شود.