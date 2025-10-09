فرمانده انتظامی هرمزگان: آموزش ترافیکی شاخص امنیت اجتماعی است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان در آیین تجلیل از نمونه‌های ترافیکی و مربیان آموزشگاه‌های رانندگی استان، با تبریک هفته فراجا، اظهار داشت:

خادمی پلیس در حوزه راهنمایی و رانندگی جلوه عینی دارد؛ جایی که خیرخواهی و دلسوزی پلیس در نظم‌بخشی به ترافیک و پیشگیری از حوادث تجلی می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه رفتار ترافیکی یکی از شاخص‌های مهم امنیت اجتماعی است، گفت:

اگر پلیس و دستگاه‌های مرتبط ایفای نقش نکنند، وضعیت ترافیکی کشور بسیار نامطلوب‌تر از شرایط کنونی خواهد بود. آموزش، زیربنای انضباط ترافیکی و رکن اصلی ارتقای فرهنگ رانندگی در جامعه است.

سردار جاویدان افزود:

رانندگی صرفاً تسلط بر فرمان نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است. اگر مربی یا آزمون‌گیرنده‌ای در آموزش کوتاهی کند و راننده‌ای بدون مهارت لازم وارد جاده‌ها شود و حادثه‌ای رخ دهد، در پیامدهای آن از جمله یتیمی فرزندان و معلولیت افراد سهیم است.

وی با بیان اینکه موفقیت در حوزه ترافیک نیازمند همکاری جمعی است، تصریح کرد:

اصل مسئولیت‌پذیری و کار جمعی باید نهادینه شود. جزیره‌ای عمل کردن هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نیست. نقد منصفانه، هم‌افزایی و اجرای دقیق ضوابط رمز توفیق در این حوزه است.

فرمانده انتظامی استان در پایان، از تلاش مربیان دلسوز و همیاران پلیس قدردانی کرد و گفت:

هر مربی و همیاری که با وجدان کاری، آموزش صحیح و رفتار اخلاقی در ارتقای فرهنگ رانندگی نقش‌آفرینی کند، شریک امنیت جامعه است.