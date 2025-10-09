باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن حاجی‌میرزایی، صبح امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، در سی و دومین اجلاس سراسری نماز، سلام صمیمانه و گرم رئیس جمهور را به همه شرکت‌کنندگان از جمله علما، فرهیختگان، پژوهشگران، دانشجویان، دانش‌آموزان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و گفت: قرار بود دکتر پزشکیان شخصا در این مراسم حضور یابند، اما این امر با وجود علاقمندی شخصی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی صورت گرفته مقدور نشد و من از جانب ایشان ضمن حضور در خدمت شما، به همه بزرگواران خدا قوت عرض می‌کنم و از خداوند برای همه کسانی که در اشاعه فرهنگ نماز تلاش می‌کنند، توفیق مسئلت دارم.

حاجی میرزایی در ادامه، ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز به عنوان استادی برجسته که بیش از ۵۰ سال در ترویج واجبات فعالیت کرده‌اند، گفت: تلاش‌های ارزشمند ایشان در طول عمر پر برکت‌شان، نمونه‌ای از خدمت خالصانه به فرهنگ نماز است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اجلاس نماز، آن را فرصتی مغتنم برای بررسی نقش‌ها، مسئولیت‌ها و کیفیت ادای وظایف مرتبط با نماز دانست و تاکید کرد: همه ما به اقامه نماز دعوت شدیم، اما اقامه نماز مفهومی فراتر از خواندن صرف نماز دارد و شامل اقامه عدل، حق، تقوا، اخلاق، پاکی، ساختن جامعه‌ای بدون کاستی‌ها، دوری از ظلم، شرک و اختلاف، و تحقق وحدت در جامعه است.

وی با اشاره به محتوای سوره حمد، اظهار داشت: نماز عصاره تحقق همه آیات الهی است و جامعه‌ای که در آن اقامه نماز تحقق یافته، تجلی رحمانیت و رحیمیت خدا را دارد. ما از بیان آنچه انجام نمی‌دهیم منع شده‌ایم و باید مطمئن شویم که به مفاهیمی که در نماز بیان می‌کنیم، پایبند هستیم.

حاجی میرزایی ادامه داد: اقامه نماز هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی، موجب تحقق ارزش‌های قرآنی می‌شود و پیوندی مستقیم با عدالت، هدایت و صراط مستقیم الهی دارد که نمونه‌های آن در زندگی ائمه و به ویژه امام حسین علیه‌السلام قابل مشاهده است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما از خدا در نماز هدایت و دوری از ضلالت می‌خواهیم، تصریح کرد: جامعه‌ای که در آن اعتصام به حبل‌الله محقق شده، جامعه‌ای است که در آن اقامه نماز تحقق یافته است.

حاجی میرزایی نسبت فراخواندن اهل تمکن به اقامه نماز، از جمله دولت‌ها را تلاش برای تحقق مفاهیم قرآنی در سطح فردی و اجتماعی دانست و افزود: در میان همه موهبت‌های الهی، شاید یکی از مهمترین‌شان نماز است که همه روزه ما را با مفاهیمی مانوس می‌کند که توجه به آنها زندگی شخصی و اجتماعی ما را متحول کند. تاکید و تمرکز دکتر پزشکیان بر اقامه نماز نیز بر این مبناست که اعتقاد دارند ما مأموریم جامعه‌ای بسازیم که بتوانیم بگوییم در آن نماز به معنای واقعی کلمه اقامه شده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان سخنان خود، با تاکید بر لزوم تلاش همه نهاد‌ها و افراد برای ترویج فرهنگ نماز، گفت: امیدوارم تلاش‌های همه دوستان و تدابیر اتخاذ شده در این مسیر مقدس، ما را به تحقق جامعه‌ای که در آن نماز واقعی و کامل اقامه می‌شود، نزدیک کند.

پیش از سخنان حاجی میرزایی از برگزیدگان ترویج و اقامه نماز تقدیر شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت