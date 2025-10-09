باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسکای نیوز روز پنجشنبه به نقل از یک مقام دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که آتش‌بس در غزه پس از تصویب توافق توسط کابینه اسرائیل در عصر امروز اجرا خواهد شد. برای تصویب این توافق، کابینه امنیتی اسرائیل امروز ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر به وقت محلی تشکیل جلسه خواهد داد. پس از آن، جلسه کابینه برگزار خواهد شد.

این دفتر افزود: "برخلاف گزارش‌های رسانه‌های عربی، آتش‌بس تنها پس از تأیید کابینه اجرایی خواهد شد. ۷۲ ساعت، پس از تصویب توافق محاسبه می‌شود که انتظار می‌رود در ساعات عصر باشد. "

طبق گزارش قبلی تلویزیون وابسته به دولت مصر، القاهره، توافق بر سر مرحله اول طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه روز پنجشنبه ساعت ۱۲:۰۰ بعد از ظهر به وقت قاهره اجرایی شد. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر افزود که توافق رسمی برای برقراری آتش‌بس در این منطقه محصور حاصل شده است.