باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدجواد حسینی روز پنجشنبه در پیامی به مناسبت هفته سلامت روان - ۱۷ تا ۲۳ مهرماه، افزود: هفته سلامت روان، فرصتی ارزشمند برای یادآوری مسئولیت مشترک ما در حوزه یکی از مهمترین ابعاد زندگی انسان یعنی حفظ و ارتقای سلامت روان است.
وی با اشاره به شعار جهانی امسال هفته سلامت روان با عنوان «خدمات سلامت روان در بلایا و شرایط اضطراری»، گفت: با توجه به شرایط موجود در جهان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به کشور عزیزمان ایران، به نظر میرسد که توجه به شعار امسال بسیار ضروری است. تردیدی وجود ندارد که بلایا و شرایط اضطراری موجب بروز تلاطمات روانی و شکل گیری انواع و اقسام مسائل و مشکلات روانشناختی می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در این شرایط اکثر افراد کم و بیش تجربههای مشابهی نظیر نگرانی و اضطراب، غم و افسردگی، ناامیدی، مشکلات خواب، خستگی، تحریکپذیری، خشم و حتی دردهای جسمانی را تجربه میکنند. از نظر اجتماعی نیز در این شرایط خانواده ها، محیطهای زندگی و تمامی ارکان زیست اجتماعی به شکلی تحت تأثیر قرار میگیرند. طبق توصیه های بین المللی ضروری است به منظورحفظ سلامت روان و حمایتهای اجتماعی اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گیرد.
حسینی افزود: طیف این خدمات شامل آموزش و ترغیب افراد به روشهای خودیاری تا مراقبتهای اولیه سلامت روان و خدمات بالینی است. ایجاد آمادگیهای لازم و هماهنگی در بخشهای مختلف مواجهه با بحرانها برای کاهش لطمات ناشی از این شرایط بسیار ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه در این مواقع، طبقات آسیب پذیر بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند. عواملی نظیر فقر، بیکاری و اعتیاد نیز بر آسیبپذیری افراد میافزاید. شعار «مداخلات سلامت روان در بحران و موقعیتهای اضطراری» بر نقش حیاتی حمایت های روانی – اجتماعی در شرایط سخت و غیرقابل پیش بینی تاکید می نماید.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: خوشبختانه سازمان بهزیستی تنها سازمان حمایتی کشور است که از دیرباز متوجه اهمیت نقش سلامت روان در سلامت اجتماعی شده و با تربیت مشاوران و روانشناسان متخصص، ایجاد ساختارهای تخصصی و گسترش خدمات متنوع روانشناسی و مشاوره سعی کرده است مسئولیت اجتماعی خود را به درستی ایفا نماید.
حسینی افزود: همکاری میان سازمانها، همراهی خانوادهها و مشارکت فعال تکتک افراد جامعه لازمه اثرگذاری بیشتر مداخلات حوزه سلامت روان است. نظارت بر مراکز ارائه خدمات مشاوره و ورانشناسی جهت حصول اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت روانشناسی و مشاوره و افزایش آگاهی مردم جهت دریافت این خدمات از مراکز دارای مجوز و با کیفیت ضروری است؛ و ادامه داد: سازمان بهزیستی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته سلامت روان به عموم مردم شریف ایران، خود را متعهد می داند که در این شرایط سخت تمام توان خود را برای ارائه انواع برنامه های سلامت روان و حمایتهای روانشناختی به جامعه به کار گیرد.
منبع: سازمان بهزیستی کشور