باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدجواد حسینی روز پنجشنبه در پیامی به مناسبت هفته سلامت روان - ۱۷ تا ۲۳ مهرماه، افزود: هفته سلامت روان، فرصتی ارزشمند برای یادآوری مسئولیت مشترک ما در حوزه یکی از مهمترین ابعاد زندگی انسان یعنی حفظ و ارتقای سلامت روان است.

وی با اشاره به شعار جهانی امسال هفته سلامت روان با عنوان «خدمات سلامت روان در بلایا و شرایط اضطراری»، گفت: با توجه به شرایط موجود در جهان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به کشور عزیزمان ایران، به نظر می‌رسد که توجه به شعار امسال بسیار ضروری است. تردیدی وجود ندارد که بلایا و شرایط اضطراری موجب بروز تلاطمات روانی و شکل ‏گیری انواع و اقسام مسائل و مشکلات روانشناختی می ‏شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در این شرایط اکثر افراد کم و بیش تجربه‏های مشابهی نظیر نگرانی و اضطراب، غم و افسردگی، ناامیدی، مشکلات خواب، خستگی، تحریک‏پذیری، خشم و حتی درد‌های جسمانی را تجربه می‌کنند. از نظر اجتماعی نیز در این شرایط خانواده ها، محیط‏های زندگی و تمامی ارکان زیست اجتماعی به شکلی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. طبق توصیه ‏های بین ‏المللی ضروری است به منظورحفظ سلامت روان و حمایت‏های اجتماعی اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گیرد.

حسینی افزود: طیف این خدمات شامل آموزش و ترغیب افراد به روش‏های خودیاری تا مراقبت‏های اولیه سلامت روان و خدمات بالینی است. ایجاد آمادگی‏های لازم و هماهنگی در بخش‏های مختلف مواجهه با بحران‏ها برای کاهش لطمات ناشی از این شرایط بسیار ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه در این مواقع، طبقات آسیب ‏پذیر بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. عواملی نظیر فقر، بیکاری و اعتیاد نیز بر آسیب‏پذیری افراد می‌افزاید. شعار «مداخلات سلامت روان در بحران و موقعیت‏های اضطراری» بر نقش حیاتی حمایت ‏های روانی – اجتماعی در شرایط سخت و غیرقابل پیش ‏بینی تاکید می‏ نماید.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: خوشبختانه سازمان بهزیستی تنها سازمان حمایتی کشور است که از دیرباز متوجه اهمیت نقش سلامت روان در سلامت اجتماعی شده و با تربیت مشاوران و روانشناسان متخصص، ایجاد ساختار‌های تخصصی و گسترش خدمات متنوع روانشناسی و مشاوره سعی کرده است مسئولیت اجتماعی خود را به درستی ایفا نماید.

حسینی افزود: همکاری میان سازمان‏ها، همراهی خانواده‏ها و مشارکت فعال تک‏تک افراد جامعه لازمه اثرگذاری بیشتر مداخلات حوزه سلامت روان است. نظارت بر مراکز ارائه خدمات مشاوره و ورانشناسی جهت حصول اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت روانشناسی و مشاوره و افزایش آگاهی مردم جهت دریافت این خدمات از مراکز دارای مجوز و با کیفیت ضروری است؛ و ادامه داد: سازمان بهزیستی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته سلامت روان به عموم مردم شریف ایران، خود را متعهد می ‏داند که در این شرایط سخت تمام توان خود را برای ارائه انواع برنامه ‏های سلامت روان و حمایت‌های روانشناختی به جامعه به کار گیرد.

منبع: سازمان بهزیستی کشور