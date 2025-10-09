باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی در تشریح این خبر اظهار کرد: از تاریخ ۹ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، مجموعاً ۶۰۷ حادثه در سامانههای شبکه امدادونجات کشور ثبت شده که در جریان آنها ۶۷۹ نفر از خدمات امدادی هلالاحمر بهرهمند شدهاند.
وی افزود:در این مدت، ۳۴۹ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۵۱ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدهاند. همچنین، ۴۶ عملیات نجات فنی، ۷۷ مورد رهاسازی جانباخته و اسکان اضطراری برای ۱۲ نفر انجام شده است.
به گفته معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در هفته گذشته همچنین ۲۷ نفر اقلام امدادی دریافت کرده و ۱۴ نفر از گرفتارشدگان در برف و سیلاب (در دو خودرو) توسط تیمهای امدادی نجات یافتهاند.
محمدحسین کبادی با اشاره به بیشترین مناطق حادثهخیز کشور در این بازه زمانی گفت: استانهای اصفهان با ۷۵ حادثه، مازندران با ۶۵ حادثه و گلستان با ۴۰ حادثه بیشترین آمار حوادث را به خود اختصاص دادهاند.
کبادی ادامه داد: بیشترین مصدومان انتقالی مربوط به استانهای اصفهان (۴۶ نفر)، مازندران (۳۵ نفر) و گلستان (۳۴ نفر) بوده است. همچنین بیشترین درمانهای سرپایی در استانهای تهران (۷۵ نفر)، مازندران (۳۴ نفر) و اصفهان (۱۳ نفر) ثبت شده است، که در بخش رهاسازی مصدومان و جانباختهها نیز استانهای کرمان (۱۱ نفر) و سمنان (۷ نفر) بیشترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در ادامه افزود: طی هفته گذشته ۴۱۲ حادثه ترافیکی در محورهای برونشهری کشور به ثبت رسیده است. در جریان این حوادث، ۲۶۵ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۵۳ مصدوم نیز به صورت سرپایی درمان شدهاند.
کبادی بیان کرد: بیشترین حوادث ترافیکی در استانهای اصفهان (۵۵ حادثه)، گلستان (۳۲ حادثه) و فارس (۲۹ حادثه) رخ داده و بیشترین مصدومان انتقالی نیز در استانهای اصفهان (۳۵ نفر)، گلستان (۲۸ نفر) و آذربایجان غربی (۲۰ نفر) گزارش شده است.
محمدحسین کبادی درباره حوادث کوهستان نیز گفت: از ۹ تا ۱۵ مهرماه، ۲۰ مورد حادثه کوهستان در کشور رخ داده که طی آن ۳۵ نفر حادثهدیده و ۱۳ نفر مصدوم شدهاند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر افزود: بیشترین حوادث کوهستان در استانهای خوزستان (۳ حادثه) و استانهای آذربایجان غربی، البرز، ایلام، چهارمحالوبختیاری و مازندران هرکدام با ۲ حادثه به وقوع پیوسته است، که در میان استانها، چهارمحالوبختیاری با ۹ حادثهدیده و البرز و کهگیلویهوبویراحمد هرکدام با ۴ نفر حادثهدیده بیشترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
این مقام مسئول در خاتمه اظهار داشت: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر در تمامی مراکز عملیاتی شبکه امدادونجات کشور به صورت آمادهباش ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات امدادی به هموطنانمان هستند.