معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از انجام بیش از ۶۰۰ عملیات امدادی توسط نیرو‌های عملیاتی هلال احمر در سراسر کشور طی هفته دوم مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی در تشریح این خبر اظهار کرد: از تاریخ ۹ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، مجموعاً ۶۰۷ حادثه در سامانه‌های شبکه امدادونجات کشور ثبت شده که در جریان آنها ۶۷۹ نفر از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود:در این مدت، ۳۴۹ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۵۱ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شده‌اند. همچنین، ۴۶ عملیات نجات فنی، ۷۷ مورد رهاسازی جان‌باخته و اسکان اضطراری برای ۱۲ نفر انجام شده است.

به گفته معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در هفته گذشته همچنین ۲۷ نفر اقلام امدادی دریافت کرده و ۱۴ نفر از گرفتارشدگان در برف و سیلاب (در دو خودرو) توسط تیم‌های امدادی نجات یافته‌اند.

محمدحسین کبادی با اشاره به بیشترین مناطق حادثه‌خیز کشور در این بازه زمانی گفت: استان‌های اصفهان با ۷۵ حادثه، مازندران با ۶۵ حادثه و گلستان با ۴۰ حادثه بیشترین آمار حوادث را به خود اختصاص داده‌اند.

کبادی ادامه داد: بیشترین مصدومان انتقالی مربوط به استان‌های اصفهان (۴۶ نفر)، مازندران (۳۵ نفر) و گلستان (۳۴ نفر) بوده است. همچنین بیشترین درمان‌های سرپایی در استان‌های تهران (۷۵ نفر)، مازندران (۳۴ نفر) و اصفهان (۱۳ نفر) ثبت شده است، که در بخش رهاسازی مصدومان و جان‌باخته‌ها نیز استان‌های کرمان (۱۱ نفر) و سمنان (۷ نفر) بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در ادامه افزود: طی هفته گذشته ۴۱۲ حادثه ترافیکی در محور‌های برون‌شهری کشور به ثبت رسیده است. در جریان این حوادث، ۲۶۵ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۵۳ مصدوم نیز به صورت سرپایی درمان شده‌اند.

کبادی بیان کرد: بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان (۵۵ حادثه)، گلستان (۳۲ حادثه) و فارس (۲۹ حادثه) رخ داده و بیشترین مصدومان انتقالی نیز در استان‌های اصفهان (۳۵ نفر)، گلستان (۲۸ نفر) و آذربایجان غربی (۲۰ نفر) گزارش شده است.

محمدحسین کبادی درباره حوادث کوهستان نیز گفت: از ۹ تا ۱۵ مهرماه، ۲۰ مورد حادثه کوهستان در کشور رخ داده که طی آن ۳۵ نفر حادثه‌دیده و ۱۳ نفر مصدوم شده‌اند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر افزود: بیشترین حوادث کوهستان در استان‌های خوزستان (۳ حادثه) و استان‌های آذربایجان غربی، البرز، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری و مازندران هرکدام با ۲ حادثه به وقوع پیوسته است، که در میان استان‌ها، چهارمحال‌وبختیاری با ۹ حادثه‌دیده و البرز و کهگیلویه‌وبویراحمد هرکدام با ۴ نفر حادثه‌دیده بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

این مقام مسئول در خاتمه اظهار داشت: نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در تمامی مراکز عملیاتی شبکه امدادونجات کشور به صورت آماده‌باش ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات امدادی به هموطنان‌مان هستند.

