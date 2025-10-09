در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی استان هرمزگان، که پنجشنبه ۱۷ مهر در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، فرماندار بندرعباس با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و یاد شهدای انتظامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم، مأموریت پلیس راه را «نجات جان انسان‌ها» دانست و آن را اقدامی مقدس برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -احمد پویافر با قدردانی از فرماندهان و نیروهای پلیس راه به‌ویژه سرهنگ حیدری، گفت: از زمان حضور ایشان در محورهای استان، آثار تلاش برای حفاظت از جان شهروندان به‌وضوح مشهود است.

وی با اشاره به نقش آموزشگاه‌های رانندگی در تربیت رانندگان مسئولیت‌پذیر افزود: اگر فرهنگ صحیح رانندگی در جامعه نهادینه شود، خیابان‌ها و جاده‌های امن‌تری خواهیم داشت.

فرماندار بندرعباس، نصب دوربین‌های نظارتی، افزایش سرعت‌گیرها، بهبود خط‌کشی معابر و نصب علائم هشداردهنده را از اقدامات مؤثر پلیس برای ایمنی جاده‌ دانست و تصریح کرد: هدف همه این اقدامات، ایجاد شرایط سفر با آرامش و امنیت برای شهروندان است.  

او همچنین با اشاره به افزایش حجم ترافیک در آغاز سال تحصیلی، نقش استقرار نیروهای پلیس در کاهش زمان تردد دانش‌آموزان و دانشجویان را «کلیدی» خواند و در پایان بر ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان تأکید کرد: به کوری چشم دشمنان، این ملت با هدایت رهبر معظم انقلاب مسیر پیشرفت را با سربلندی ادامه می‌دهد.

برچسب ها: فرماندار ، بندرعباس ، پلیس ، راهنمایی و رانندگی
