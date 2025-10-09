افشاگری جنایات تروریسم علمی رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشتار دانشمندان ایران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - همایش بین المللی خیزش فرزانگان در برابر خردکشی به منظور افشاگری جنایات مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشتار دانشمندان ایران و جهان با مشارکت اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار شد.

در این همایش محمد جواد لاریجانی با تأکید بر لزوم ایستادگی در برابر موج جدید ارعاب و حذف علمی، از ضرورت شکل‌گیری نهضتی علمی برای صیانت از امنیت دانشمندان و حریم تولید علم گفت.

او افزود: «تروریسم هنوی» امروز به پدیده‌ای نگران‌کننده در سطح بین‌المللی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی دولت‌ها، از جمله رژیم‌های مستقر در واشنگتن، تل‌آویو و برخی کشورهای اروپایی، با افتخار از حذف فیزیکی دانشمندان یا محروم‌سازی آنان از حضور در مجامع علمی سخن می‌گویند.

او با اشاره به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، از جمله شهید دکتر فخری‌زاده و شهید شهریاری، بیان کرد: «این اقدامات تنها حذف فیزیکی نیست، بلکه حذف نرم، ارعاب خانوادگی، تحریم مقالات و محدودیت صدور ویزا نیز از جمله شیوه‌های اعمال فشار بر جامعه علمی کشورهای مستقل است.»

لاریجانی موضوع انحصارطلبی علمی کشورهای غربی و اعمال محدودیت بر برخی حوزه‌های دانش مانند هوش مصنوعی و علوم هسته‌ای را مورد بررسی قرار داد و گفت: با انتقاد از ناکارآمدی معاهداتی نظیر NPT، تأکید کردند: «این معاهدات عملاً به ابزاری برای جلوگیری از دسترسی کشورهای مستقل به دانش پیشرفته و حفظ انحصار کشورهای سلطه‌گر تبدیل شده‌اند.»

او همچنین در این نشست به جایگاه رفیع علم در تمدن اسلامی و فقه اهل‌بیت اشاره و تاکید کرد: جنگ و دفاع، حتی در شدیدترین حالت خود، باید تابع اصول اخلاقی و انسانی باشد؛ امری که در آموزه‌های اسلامی به‌ویژه در فقه شیعه به‌روشنی تبیین شده است.

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، ضرورت شکل‌گیری منشور اخلاق علمی در سطح جهانی بود. «دانشمند نباید به دلیل ملیت یا گرایش سیاسی کشورش مورد تهدید قرار گیرد؛ بلکه امنیت، آرامش و آزادی علمی باید از اصول غیرقابل مذاکره در هر نظام دانشگاهی و پژوهشی باشد.»

او در بخش پایانی این همایش، از «مقاومت علمی» به‌عنوان یکی از میوه‌های بیداری جهانی در برابر نظام سلطه یاد کرد. او با تأکید بر نقش تاریخی ایران در حفظ و گسترش علم، خواستار انسجام بیشتر نهادهای علمی مستقل، حمایت از دانشمندان، و مقابله با تروریسم علمی شد.

همایش فرزانگان قرار است به‌صورت سالانه و در تعامل با نهادهای علمی بین‌المللی ادامه یابد. هدف اصلی این نشست، گفتمان‌سازی درباره اهمیت امنیت علمی، مقابله با سیاست‌های ارعاب و انحصار، و احیای عدالت در تولید و دسترسی به دانش عنوان شده است.