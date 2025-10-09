رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی تفاهم خوبی دارند و وزیر راه و شهرسازی بر اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن ایثارگران تأکید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، در خصوص مصوبه دولت برای در اختیار گذاشتن زمین‌های بدون استفاده سازمان‌های دولتی برای ساخت مسکن و نیز همکاری آنها برای ساخت مسکن جامعه ایثارگری کشور، گفت: خوشبختانه تعامل و تفاهم بسیار خوبی با وزارت مسکن و شهرسازی داریم. در سفر‌های استانی، تفاهم‌نامه‌ای که به امضای بنده و وزیر راه و شهرسازی رسید، به همراه استاندار و مدیر کل مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما این است که هیچ خلأیی وجود نداشته باشد و همکاری‌ها و تعاملات به نتایج ملموس برسد. در حال حاضر نیز در حال اجرای برنامه‌ها هستیم.

وی افزود: با توجه به تأکید جدی وزیر راه و شهرسازی، هر جا زمینی در استان‌ها وجود داشته باشد که برای جامعه ایثارگری و ساخت مسکن آنها نیاز باشد، در اختیار ما قرار خواهد گرفت. این اقدام به ما این امکان را می‌دهد که مجوز‌های لازم را صادر کنیم و مسکن مناسبی برای ایثارگران بسازیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در خصوص پیشرفت کار‌ها و ساخت مسکن ایثارگران در استان‌های پیش رو، اظهار کرد: باید توجه کرد که هم اکنون در بعضی از استان مثل یزد، بوشهر و خراسان ۱۰۰ موضوع را حل کردیم و در بقیه استان‌ها در تلاش هستیم که مسائل را حل کنیم و واگذاری زمین‌ها صورت گرفته و می‌گیرد.

شایان ذکر است که اوحدی، معاون رئیس‌جمهور، در شهریور گذشته به موضوع اصلی مسکن ایثارگران اشاره کرده و اظهار کرد که حل مسئله زمین آنها از اولویت‌های اصلی است.

منبع: مهر

برچسب ها: مسکن ، بنیاد شهید و امور ایثارگران
