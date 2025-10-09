وزیر بهداشت از تصویب اعتباراتی در جلسه سران قوا برای حوزه سلامت از جمله پرداخت مطالبات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدرضا ظفرقندی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران مد با اشاره به پیشرفت قابل توجه در حوزه تجهیزات پزشکی اظهار کرد: این شرکت‌ها با تمام توان محصولات خود را به نمایش گذاشته‌اند و حرکت خوبی در این بخش آغاز شده است.

وزیر بهداشت افزود: بسیاری از محصولات تولید داخل نیاز بازار کشور را تأمین می‌کنند و برخی از شرکت‌ها نیز محصولات خود را صادر می‌کنند. تأکید ما بر ارتقای کیفیت محصولات است تا بتوانیم علاوه بر بازار داخلی، به کشور‌های متقاضی صادرات داشته باشیم.

 ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری‌های بانکی اشاره کرد و گفت: در هفته اخیر جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار و مقرر شد حمایت‌های بیشتری در زمینه تأمین مالی و اصلاح فرآیند‌های بانکی برای حوزه تجهیزات و دارو انجام شود تا نقدینگی مورد نیاز برای توسعه این بخش فراهم شود و نیاز‌های سلامت کشور در شرایط تحریم برطرف گردد.

وی همچنین درباره اعتبارات حوزه سلامت اظهار کرد: با تصویب سران قوا، اعتبارات خوبی برای بخش‌های مختلف حوزه سلامت تخصیص یافته است که این منابع با برنامه‌ریزی دقیق در بخش‌های مرتبط توزیع خواهد شد.

تبادل نظر
