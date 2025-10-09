هواشناسی مازندران از بعد از ظهر جمعه هشدار دریایی سطح زرد در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، اعلام کرد:با شمالی شدن جریان‌های جوی و عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو مازندرانی‌ها از بعد از ظهر جمعه ۱۸ مهر تا بعدازظهر شنبه ۱۹ مهر شاهد وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا خواهند بود.

بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۰ متر بر ثانیه (۳۶ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۳ متر بر ثانیه (۴۷ کیلومتر بر ساعت) ارتفاع موج قابل ملاحظه تا ۱.۰ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۶ متر) برآورد می‌شود.

غرق شدن قایق‌ها و شناور‌های گردشگری احتمال غرق شدن شناور‌های صیادی اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادراز جمله پیامد‌های این رویداد جوی است.

در این مدت شنا، قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری و صیادی ممنوع است و تردد شناور‌های بزرگ با مراقبت باید انجام شده و سایر فعالیت‌ها با رعایت جوانب احتیاط انجام گردد.

منبع:هواشناسی مازندران

