در سی و دومین اجلاس سراسری نماز، وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه برتر در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز مورد تجلیل قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بنابر اعلام روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نهاد تعلیم و تربیت با اهتمام و حمایت‌های خالصانه وزیر آموزش و پرورش و با اجرای برنامه‌ها و اقدامات متنوع در سطح مدارس سراسر کشور، فرهنگ اقامه نماز را در بین دانش‌آموزان نهادینه کرده و به عنوان یک ارزش اساسی در تربیت دینی و اخلاقی نسل نو، مورد توجه قرار داده است.

گفتنی است؛ این اجلاس به میزبانی استان گیلان در رشت و با حضور حجت‌الاسلام قمی، معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حجت‌الاسلام محسن قرائتی؛ رئیس ستاد اقامه نماز کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان، محسن حاج میرزایی؛ رئیس دفتر رئیس جمهور و برخی از اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری است.

