به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -سرهنگ نقی حیدری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان اظهار داشت:

هدف ما از برگزاری این همایش، تقدیر از مربیان، مدیران و مدرسان قانونمند و دلسوزی است که با جان و دل در امر آموزش و تربیت رانندگان آینده تلاش می‌کنند.

وی افزود:در این مراسم از ۹۰ نفر از مربیان و همچنین از همیاران پلیس نونهال و نوجوان که در مدارس با پلیس همکاری دارند، تجلیل شد. به‌ویژه از نوجوانی به نام آقا مجتبی که شهروندان بندرعباسی او را می‌شناسند و همواره با دلسوزی در خیابان‌ها به مردم کمک می‌کند.



سرهنگ حیدری با تأکید بر اینکه نگاه پلیس در آموزش مقدم بر جریمه است، گفت:سیاست پلیس، آموزش است نه تنبیه. ابتدا آموزش، سپس برخورد قانونی. اگر بتوانیم فرهنگ ترافیک را در جامعه نهادینه کنیم، هر شهروند خود یک پلیس خواهد بود و تصادفات قطعاً کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به آمار بالای تصادفات در کشور گفت:

متأسفانه سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۴۰۰ هزار نفر مجروح می‌شوند. این آمار بالاتر از استاندارد جهانی است و آثار روانی و اجتماعی زیادی برای خانواده‌ها دارد.

رئیس پلیس راهور استان تأکید کرد:

تلاش ما این است که با همکاری مردم، رسانه‌ها و آموزشگاه‌ها، حتی اگر شده یک نفر کمتر در جاده‌ها جان خود را از دست بدهد تا در پیشگاه مردم و خداوند روسفید باشیم.