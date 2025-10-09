انگلیس اعلام کرد که قراردادی ۳۵۰ میلیون پوندی (۴۶۸ میلیون دلاری) برای تامین موشک‌های سبک وزن ساخت انگلیس برای ارتش هند بین دو کشور امضا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که قراردادی ۳۵۰ میلیون پوندی (۴۶۸ میلیون دلاری) برای تامین موشک‌های سبک وزن ساخت انگلیس برای ارتش هند، به عنوان بخشی از تعمیق همکاری تسلیحاتی و دفاعی بین دو کشور امضا کرده است.

 این اعلامیه در حالی منتشر شد که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس در بمبئی با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند دیدار می‌کرد. در آنجا، این دو مقام از پتانسیل پیوند‌های تجاری حاصل از توافق تجاری چند ماهه‌شان استقبال کردند.

دولت انگلیس در بیانیه خود در مورد توافق دفاعی اعلام کرد که قرارداد جدید موشک‌های چندمنظوره سبک وزن ساخت شرکت تالس (TCFP.PA)، که دریچه جدیدی را در ایرلند شمالی باز می‌کند، ۷۰۰ شغل را در کارخانه‌ای که در حال حاضر همان سلاح‌ها را برای اوکراین تولید می‌کند، تضمین می‌کند.

در این بیانیه آمده است: "این توافق راه را برای یک همکاری تسلیحاتی پیچیده‌تر و گسترده‌تر بین انگلیس و هند که در حال حاضر بین دو دولت در حال مذاکره است، هموار می‌کند. "

استارمر در ۱۲ ماه گذشته از بخش دفاعی انگلیس برای تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی حمایت کرده و متعهد شده است که هزینه‌های خود را مطابق با اهداف ناتو افزایش دهد و همچنین بر صادرات، مانند قرارداد اخیر ۱۳.۵ میلیارد دلاری ناوچه با نروژ، تمرکز کند. 

انگیس همچنین روز پنجشنبه اعلام کرد که با هند در زمینه همکاری در زمینه موتور‌های برقی برای کشتی‌های نیروی دریایی به نقطه عطف جدیدی رسیده است، زیرا هر دو کشور مرحله بعدی قراردادی را به ارزش اولیه ۲۵۰ میلیون پوند امضا کردند.

منبع: رویترز

برچسب ها: قرارداد دفاعی ، هند
خبرهای مرتبط
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
خرید سوخو‑۳۵ و تاثیر آن بر قدرت هوایی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر فیلیپین را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد
فرار خفت بار ارتش اسرائیل از غزه + فیلم
توافق غزه نشانه شکست استراتژیک و پایان بازدارندگی تل‌آویو 
هشدار سازمان امداد: بازگشت به غزه هنوز خطرناک است
سیستم سوخت رژیم صهیونیستی هک شد
آخرین اخبار
نیرو‌های نظامی ترکیه آماده مشارکت در هر مأموریتی در غزه هستند
اسرائیل اجازه بازگشت فلسطینیان از طریق گذرگاه رفح را صادر کرد
سیستم سوخت رژیم صهیونیستی هک شد
هشدار سازمان امداد: بازگشت به غزه هنوز خطرناک است
فرار خفت بار ارتش اسرائیل از غزه + فیلم
توافق غزه نشانه شکست استراتژیک و پایان بازدارندگی تل‌آویو 
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر فیلیپین را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد
حماس: نتانیاهو قصد دارد آتش‌بس را مختل کند
انفجارهای پیاپی در کابل؛ پاکستان مدعی ترور نورولی محسود شد
ترامپ: از ایران به خاطر حمایت از توافق غزه تشکر می‌کنم
نتانیاهو با فرستادگان ترامپ در دفترش دیدار کرد
وزیر اسرائیلی نتانیاهو به سرنگونی کابینه تهدید کرد
۴ شهید و ۴۰ مفقود در حمله اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس
ادامه توهم ضد ایرانی ترامپ: حمله نمی‌کردیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت
خلیل الحیه: مردم غزه در جنگی ایستادگی کردند که جهان مانند آن را ندیده است
السیسی ترامپ را به جشن صلح در مصر دعوت کرد
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
از خاکستر تا زندگی: داستان مردم غزه از دید یک عکاس فلسطینی
کنفرانس پاریس درباره غزه آغاز به کار کرد
ترامپ: ایران می‌خواهد برای صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد
استقبال روسیه از توافق حماس و اسرائیل
زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در غزه
چرا رژیم اسرائیل از آزادی مروان البرغوثی هراس دارد؟
پوتین آمادگی کابل برای مبارزه با تروریسم را تایید کرد
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان