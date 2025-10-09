باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که قراردادی ۳۵۰ میلیون پوندی (۴۶۸ میلیون دلاری) برای تامین موشکهای سبک وزن ساخت انگلیس برای ارتش هند، به عنوان بخشی از تعمیق همکاری تسلیحاتی و دفاعی بین دو کشور امضا کرده است.
این اعلامیه در حالی منتشر شد که کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس در بمبئی با نارندرا مودی، نخستوزیر هند دیدار میکرد. در آنجا، این دو مقام از پتانسیل پیوندهای تجاری حاصل از توافق تجاری چند ماههشان استقبال کردند.
دولت انگلیس در بیانیه خود در مورد توافق دفاعی اعلام کرد که قرارداد جدید موشکهای چندمنظوره سبک وزن ساخت شرکت تالس (TCFP.PA)، که دریچه جدیدی را در ایرلند شمالی باز میکند، ۷۰۰ شغل را در کارخانهای که در حال حاضر همان سلاحها را برای اوکراین تولید میکند، تضمین میکند.
در این بیانیه آمده است: "این توافق راه را برای یک همکاری تسلیحاتی پیچیدهتر و گستردهتر بین انگلیس و هند که در حال حاضر بین دو دولت در حال مذاکره است، هموار میکند. "
استارمر در ۱۲ ماه گذشته از بخش دفاعی انگلیس برای تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی حمایت کرده و متعهد شده است که هزینههای خود را مطابق با اهداف ناتو افزایش دهد و همچنین بر صادرات، مانند قرارداد اخیر ۱۳.۵ میلیارد دلاری ناوچه با نروژ، تمرکز کند.
انگیس همچنین روز پنجشنبه اعلام کرد که با هند در زمینه همکاری در زمینه موتورهای برقی برای کشتیهای نیروی دریایی به نقطه عطف جدیدی رسیده است، زیرا هر دو کشور مرحله بعدی قراردادی را به ارزش اولیه ۲۵۰ میلیون پوند امضا کردند.
منبع: رویترز