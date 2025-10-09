باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - هم‌زمان با روز جهانی اسکواش، آرش محمدی نافچی رئیس هیأت اسکواش چهارمحال‌وبختیاری و عضو هیأت رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، به همراه جمعی از اعضای هیأت با ماشاالله ایزدی رئیس شورای اسلامی شهرکرد دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

آرش محمدی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی اسکواش در استان، به ضرورت توسعه زیرساخت‌های این رشته، به‌ویژه احداث نخستین کورت اسکواش استاندارد در شهرکرد پرداخت.

وی افزود: درحال حاضر ۱۰۰ ورزشکار در رشته اسکواش در استان مشغول به فعالیت هستند که ۶۰ درصد این آمار را بانوان و ۴۰ درصد دیگر را آقایان تشکیل داده‌اند.

محمدی با اشاره به اقدامات مثبت این هیئت در استان، بیان داشت: توجه به آموزش و برگزاری کلاس‌های متفاوت آموزشی در ابتدای کار و در سطوح مختلف، در اولویت قرار داشت و همچنان با قدرت، ادامه دارد.

وی راه‌اندازی کورت اسکواش در پارک بانوان شهرکرد را از اقدامات دیگر هیئت اسکواش استان، برشمرد و تصریح کرد: این کورت ورزشی، به تمرینات و همگانی کردن اسکواش و شناسایی افراد مستعد و ترویج هرچه بیشتر این رشته در بین بانوان، کمک کرده است.

محمدی گفت: این استان، اردو‌ها و تور‌های ورزشی در استان‌های دیگر از قبیل اصفهان، شیراز، یزد و تهران برگزار کرده که این روند نشان‌دهنده تعهد و تلاش هیئت اسکواش چهارمحال و بختیاری، برای ارتقا و ترویج ورزش اسکواش است.

وی به افتخارات هیئت اسکواش استان اشاره داشت و خاطرنشان کرد: ورود نام داوران استان در لیست داوران رسمی فدراسیون اسکواش کشور و کسب رتبه مربی برتر فرهنگ و اخلاق در کشور توسط مربیان ارزنده هیئت، از جمله این افتخارات است.

محمدی همچنین موفقیت در انتخابات فدراسیون اسکواش و کسب کرسی نماینده استان‌ها در هیئت رئیسه فدراسیون کشور توسط خویش و وارد شدن داوران استان یه لیست داوران رسمی فدراسیون را افتخاری برای استان دانست و ابراز داشت: امیدواریم که بتوانیم ورزش اسکواش را بیش از پیش، به سطح ایده‌آلی در استان محروم چهارمحال و بختیاری برسانیم و از مسئولان امر نیز خواستار حمایت و همراهی ویژه‌تری در این راستا هستیم.

ماشاالله ایزدی رئیس شورای اسلامی شهرکرد نقش هیأت اسکواش در ایجاد تحرک و انگیزه در میان ورزشکاران جوان را مهم دانست و گفت: ما در شورای شهر به وعده‌هایی که داده‌ایم پایبندیم و قطعاً به قول خود عمل خواهیم کرد.

وی افزود: با همکاری مدیریت‌شهری و دستگاه‌های متولی به‌زودی شاهد احداث کورت‌های اسکواش در مرکز استان خواهیم بود تا این ورزش جذاب و آینده‌دار جایگاه واقعی خود را در چهارمحال‌وبختیاری پیدا کند.

ایزدی با اشاره به هماهنگی و پیگیری‌ها با شهردار شهرکرد از آغاز فرآیند پیگیری اجرایی پروژه کورت اسکواش خبر داد و افزود: تأکید ما بر عبور از وعده و وعید‌های تکراری است و جامعه ورزش انتظار اقدام عملی دارد و ما نیز با تمام توان از این مطالبه حمایت می‌کنیم.

شایان ذکراست؛ این دیدار که در فضای صمیمانه و همراه با تبادل نظر سازنده برگزار شد گامی مهم در جهت تحقق مطالبه چندساله جامعه اسکواش و آغاز فصل جدیدی از تعامل میان مدیریت شهری و جامعه ورزشی چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود.