باشگاه خبرنگاران_ سیده نسترن حسن آبادی؛ علیزاده در جریان بازدید از آموزشکده کشاورزی پسران دامغان، با بررسی ظرفیتها و امکانات این مرکز آموزشی، بر اهمیت گسترش آموزشهای مهارتی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تأکید کرد.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: آموزشهای مهارتی زیربنای تربیت نیروی کارآمد است و باید زیرساختهای آموزشی و تجهیزاتی برای ارتقای کیفیت این آموزشها فراهم شود.
علیزاده همچنین هماهنگی میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی جامعه را ضروری دانست و افزود: دانشگاه ملی مهارت باید محور تربیت نیروهای متخصص و مؤثر در توسعه اقتصادی استان باشد.
ابوالقاسم رهبری، رئیس آموزشکده کشاورزی پسران دامغان، نیز در گزارشی از عملکرد این آموزشکده گفت: در سالهای اخیر، علاوه بر بهبود کیفیت آموزشهای نظری، بر تقویت مهارتهای عملی دانشجویان تمرکز شده است تا فارغالتحصیلان آماده ورود به بازار کار باشند.
وی افزود: افزایش ظرفیت آموزشی، توسعه دورههای مهارتی متناسب با نیاز بازار و راهاندازی کارگاههای تخصصی از برنامههای آتی آموزشکده است.