باشگاه خبرنگاران جوان- پروتکل توافق‌نامه همکاری‌های مشترک و تسریع اجرای پروژه‌های برق میان شرکت برق افغانستان و وزارت انرژی ترکمنستان به امضاء رسید.

این سند پس از دو روز مذاکرات فشرده میان عبدالباری عمر، رئیس اجرائی شرکت برق افغانستان و مراد آرتیکوف، مدیرکل پروژه‌های بین‌المللی وزارت انرژی ترکمنستان، امضا شد.

بر اساس این پروتکل، دو طرف در زمینه‌های انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان، تسریع در اجرای پروژه‌های جاری و تقویت همکاری‌های دوجانبه در بخش انرژی به توافق رسیدند.

جلسات فنی برگزارشده به بررسی پروژه‌های برق‌رسانی به شهرستان های بالامرغاب در بادغیس، خماب و قرقین در جوزجان، افزایش ظرفیت برق وارداتی هرات و پیشرفت پروژه خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از ترکمنستان به کابل پرداختند. همچنین، مذاکرات جداگانه‌ای برای پیشبرد پروژه بزرگ انتقال برق ترکمنستان–افغانستان–پاکستان (تاپ) انجام شد.

طرفین امیدوارند این توافقات منجر به پیشرفت‌های عمده‌ای در توسعه زیرساخت‌های انرژی افغانستان شود.