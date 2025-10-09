باشگاه خبرنگاران_سیده نسترن حسن ابادی؛ مظاهر خیرخواهان بر ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی و گسترش همکاری میان صنعت و دانشگاه تأکید کرد.
خیرخواهان افزود: دانشگاه ملی مهارت با هدف تربیت نیروی ماهر و توانمند فعالیت میکند و بخش قابلتوجهی از فارغالتحصیلان آن به سرعت جذب بازار کار میشوند؛ این موضوع بیانگر نقش کلیدی آموزشهای مهارتمحور در رفع چالش اشتغال جوانان است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از دروس در این دانشگاه بهصورت عملی و کارگاهی برگزار میشود، اظهار داشت: دانشجویان در کنار آموزش نظری، تجربه عملی لازم برای ورود به صنعت را کسب میکنند و ما تلاش داریم ارتباط مستمر با بخشهای صنعتی برقرار کنیم تا آموزشها دقیقاً مطابق نیاز بازار کار باشد.
سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان همچنین با تأکید بر اهمیت همکاری صنعت و دانشگاه گفت: تعامل میان این دو حوزه، ضمن افزایش کیفیت آموزش، به ایجاد فرصتهای شغلی و تأمین نیازهای واقعی بازار کار کمک میکند و از اولویتهای اصلی دانشگاه ملی مهارت است.
خیرخواهان در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان و همراهی نمایندگان مجلس، مسیر توسعه مهارتآموزی و اشتغال جوانان هموارتر شود و فارغالتحصیلانی آماده و کارآمد برای آینده کشور تربیت کنیم.