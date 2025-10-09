همزمان با هفته انتظامی، بیش از یک تن مواد مخدر غیرقابل استحصال در قم امحا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_  در پنجمین روز از هفته انتظامی، بیش از یک تن مواد مخدر غیرقابل استحصال امحا شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه امسال میزان کشفیات مواد مخدر، ۸۳ درصد افزایش داشته است افزود: حفظ امنیت و سلامت شهروندان و بهبود چهره شهر و حفظ قداست شهر مقدس قم از اهداف مهم تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر است و پلیس با تمام توان در جهت جلوگیری از قاچاق و توزیع مواد مخدر در تلاش است.

سردار محمدرضا میرحیدری گفت: امروز بیش از یک تن مواد مخدر صنعتی و سنتی و مقداری قرص و داروی اعتیادآور به ارزش بیش از ۸۳ میلیارد تومان امحاء شد.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: نیروی انتظامی قم ، مواد مخدر
