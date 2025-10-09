باشگاه خبرنگاران جوان- امیر زارع زاده اظهار کرد: سومین دوره جشنواره منطقه‌ای تئاتر زیویه از شامگاه ۱۶ مهر و با حضور پرشور هنرمندان در شهر سقز آغاز شده است و تا ۱۹ مهر ادامه دارد.

وی افزود: با اعلام فراخوان جشنواره، ۱۰۳ اثر نمایشی از سوی هنرمندان به دبیرخانه ارسال و پس از بازبینی توسط هیات بازبین، ۲۳ اثر شامل ۱۶ اثر در بخش آیینی سنتی و هفت اثر خیابانی برای حضور در جشنواره انتخاب شد.

دبیر سومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر زیویه با بیان اینکه روز گذشته همزمان با آغاز جشنواره، چهار اجرا در شهر سقز انجام شد، گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده امروز پنجشنبه نیز هشت اجرا در پارک شهر سقز و سه اجرا در پارک شهدای ۱۵ خرداد بانه انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: روز جمعه نیز هشت اجرا در سقز، سه اجرا در شهر بانه و سه اجرا برای شهر سنته پیش بینی شده است و اختتامیه جشنواره نیز ۱۹ مهر ماه رستوران شاه نشین کیلومتر هشت جاده بوکان برگزار خواهد شد.

زارع زاده یادآور شد: داوری بخش آیینی سنتی جشنواره برعهده محمد زارع زاده، آرش دادگر، محمد حاتمی و نژاد نجم و بخش خیابانی نیز برعهده سالار سلطانپور، محمد خرد و سید فریدون احمدی است.

جشنواره تئاتر آیینی و سنتی "زیویه" تلاشی در راستای پاسداشت میراث نمایشی ایران، احیای آیین‌های بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه در عرصه تئاتر ملی به شمار می‌رود.