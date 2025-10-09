باشگاه خبرنگاران_سیده نسترن حسن ابادی؛ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جریان بازدید از سد نمرود در شهرستان فیروزکوه گفت: آب قابل دسترس باید بر پایه تحولات اقلیمی و با رعایت بهره‌وری حداکثری و منافع ملی تقسیم شود.

وی هدف از این بازدید را پیگیری تأخیر در افتتاح سد نمرود عنوان کرد و افزود: «دولت با حمایت نمایندگان مجلس و استاندار، تأمین اعتبار این پروژه را در اولویت قرار داده است.

علی‌آبادی با اشاره به پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی سد نمرود اظهار داشت: تامین اعتبار و تملک اراضی از مهم‌ترین چالش‌های این پروژه بود که با اختصاص چهار هزار میلیارد تومان (چهار همت) اعتبار، مراحل تکمیل سد در کوتاه‌مدت نهایی خواهد شد.

وزیر نیرو تأکید کرد: تکمیل طرح‌های آبی از جمله سد نمرود نقش مهمی در توسعه پایدار و مدیریت منابع آب منطقه دارد.