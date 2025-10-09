وزیر نیرو گفت:منابع آبی کشور متناسب با شرایط اقلیمی و با اولویت تأمین آب شرب مردم مدیریت و توزیع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران_سیده نسترن حسن ابادی؛ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جریان بازدید از سد نمرود در شهرستان فیروزکوه گفت: آب قابل دسترس باید بر پایه تحولات اقلیمی و با رعایت بهره‌وری حداکثری و منافع ملی تقسیم شود.

وی هدف از این بازدید را پیگیری تأخیر در افتتاح سد نمرود عنوان کرد و افزود: «دولت با حمایت نمایندگان مجلس و استاندار، تأمین اعتبار این پروژه را در اولویت قرار داده است.

علی‌آبادی با اشاره به پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی سد نمرود اظهار داشت: تامین اعتبار و تملک اراضی از مهم‌ترین چالش‌های این پروژه بود که با اختصاص چهار هزار میلیارد تومان (چهار همت) اعتبار، مراحل تکمیل سد در کوتاه‌مدت نهایی خواهد شد.

وزیر نیرو تأکید کرد: تکمیل طرح‌های آبی از جمله سد نمرود نقش مهمی در توسعه پایدار و مدیریت منابع آب منطقه دارد.

برچسب ها: تامین اب ، سد نمرود
خبرهای مرتبط
تشکیل گروه ویژه رسیدگی به تخصیص سهم گرمسار از آب حبله رود
توضیحات وزیر جهادکشاورزی از تعیین قیمت و زنجیره گوشت مرغ تا خرید تضمینی گندم
مدیر آب منطقه‌ای سمنان:
ذخیره سد نمرود برای غرب استان ۴۰ درصد کاهش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دانشگاه ملی مهارت سمنان؛ محور تربیت نیروهای متخصص و پیوند دانشگاه با صنعت
تقسیم منابع آبی بر اساس تحولات اقلیمی/ تأمین اعتبار ۴ همتی برای تکمیل سد نمرود
آخرین اخبار
تقسیم منابع آبی بر اساس تحولات اقلیمی/ تأمین اعتبار ۴ همتی برای تکمیل سد نمرود
دانشگاه ملی مهارت سمنان؛ محور تربیت نیروهای متخصص و پیوند دانشگاه با صنعت