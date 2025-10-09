رئیس کل دادگستری استان قم گفت: در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم، در یک هزار و ۱۱۷ پرونده صلح و سازش حاصل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران از اجرای برنامه‌های عملیاتی گسترده در راستای سیاست‌های قضایی دستگاه قضا با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی خبر داد.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم با اشاره به پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» که با هدف نهادینه کردن فرهنگ گفت‌وگو براساس محتوای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و دستورات ریاست دستگاه قضایی، گذشت و ایثار و با همت همکاران شوراهای حل اختلاف استان قم دنبال شده است، اعلام کرد: بر اساس این پویش، یک هزار و یکصد و هفده (۱,۱۱۷) فقره پرونده اختلافی، به‌صورت مسالمت‌آمیز و در فضایی آکنده از مهر و برادری به سرانجام مطلوب صلح و سازش منجر گردید.موسوی در پایان این موفقیت را جلوه‌ای از عدالت ترمیمی و گامی بلند در جهت کاهش هزینه‌های مادی و معنوی مردم دانست و ابراز امیدواری کرد: این روند مبارک با پشتیبانی مستمر مردم و همکاری تمامی نهادها، تداوم و گسترش یابد.

منبع:دادگستری قم

