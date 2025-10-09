تیم فوتسال بانوان استقلال در دیداری پرگل و تماشایی مقابل سپاهان اصفهان به برتری قاطع رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه لیگ برتر فوتسال بانوان، استقلال با حساب پنج بر صفر سپاهان را شکست داد.

بازی با شروع خوب استقلال همراه بود و نسترن مقیمی در همان دقیقه نخست، گل اول را وارد دروازه سپاهان کرد. او هفت دقیقه بعد، گل دوم خود را نیز به ثمر رساند تا استقلال خیلی زود اختلاف را افزایش دهد.

در دقیقه ۱۱، مارال ترکمان با ضربه‌ای از روی نقطه پنالتی، گل سوم تیم را به ثمر رساند و نیمه اول با برتری سه بر صفر آبی‌ها خاتمه یافت.

نیمه دوم هم تحت تسلط استقلال ادامه پیدا کرد و سمیرا قربان‌پور و سحر پاپی گل‌های چهارم و پنجم را به ثمر رساندند تا بازی با نتیجه نهایی پنج بر صفر به پایان برسد.