تیم فوتسال بانوان استقلال در دیداری پرگل و تماشایی مقابل سپاهان اصفهان به برتری قاطع رسید.

 باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه لیگ برتر فوتسال بانوان، استقلال با حساب پنج بر صفر سپاهان را شکست داد.

بازی با شروع خوب استقلال همراه بود و نسترن مقیمی در همان دقیقه نخست، گل اول را وارد دروازه سپاهان کرد. او هفت دقیقه بعد، گل دوم خود را نیز به ثمر رساند تا استقلال خیلی زود اختلاف را افزایش دهد.

در دقیقه ۱۱، مارال ترکمان با ضربه‌ای از روی نقطه پنالتی، گل سوم تیم را به ثمر رساند و نیمه اول با برتری سه بر صفر آبی‌ها خاتمه یافت.

نیمه دوم هم تحت تسلط استقلال ادامه پیدا کرد و سمیرا قربان‌پور و سحر پاپی گل‌های چهارم و پنجم را به ثمر رساندند تا بازی با نتیجه نهایی پنج بر صفر به پایان برسد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتسال ، فوتسال بانوان
خبرهای مرتبط
برنامه ۶ ماهه دوم فوتسال ایران اعلام شد
بازی فوتسال بانوان مس‌کرمان و سپاهان اصفهان
حیدریان رسما سرمربی تیم فوتسال استقلال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
امضای دیوار المپیک توسط ناهید کیانی در لوزان سوییس
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت
مخالفت ستاره بارسلونا با بازی در آمریکا
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
آخرین اخبار
ورزش‌های آبی آسیا؛ تیم ملی واترپلو ایران به نیمه‌نهایی رسید
لیگ فوتسال بانوان؛ استقلال، سپاهان را درهم کوبید
زمان برگزاری لیگ شنا مشخص شد
دعوت خسروی‌وفا از رئیس IOC برای حضور در ایران؛ کاونتری: برای این سفر مشتاقم
امضای دیوار المپیک توسط ناهید کیانی در لوزان سوییس
نایب رئیس کمیته ملی المپیک: ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند به دنبال صلح است
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد آماده میزبانی بازی‌های لیگ برتر و تیم ملی شد
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
کارشناس فوتبال روسیه: ایران حریفی قدرتمند با بازیکنانی بزرگ است
اورسجی: تیم ملی کبدی زنان در جهانی به طلا نمی‌رسد!/ در بحرین قهرمان می‌شویم
فعالیت ورزشی بیماران هموفیلی شرایط جسمی آنان را بهبود داده است + فیلم
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت
مخالفت ستاره بارسلونا با بازی در آمریکا
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند