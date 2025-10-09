به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات- حجت‌الاسلام والمسلمین بنی‌اسدی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی، ضمن گرامیداشت مقام معظم رهبری و یاد شهدا به‌ویژه شهدای نیروی انتظامی، از حضور مسئولان، مربیان آموزشگاه‌های رانندگی، دانشجویان و دانش‌آموزان همیار پلیس قدردانی کرد و هفته نیروی انتظامی را به خانواده‌ها و مردم نجیب هرمزگان تبریک گفت.

وی با اشاره به فرمایشات اهل‌بیت(ع)، خدمت به خلق را عبادتی بزرگ دانست و افزود: اگر کسی بتواند مشکل مردم را برطرف کند و اندوهی را از چهره آنان بزداید، به حقیقت به خدا خدمت کرده و آثار بندگی را محقق ساخته است.

بنی‌اسدی یکی از وظایف اصلی همیاران پلیس را مقابله با برنامه‌های دشمن در جنگ شناختی عنوان کرد و گفت: پس از جنگ تحمیلی، سه هدف عمده دشمن ایجاد یأس نسبت به آینده، بدبینی به ساختار و بی‌تفاوتی نسبت به حوادث است. ما با خدمت صادقانه و امیدآفرینی باید این نقشه‌ها را خنثی کنیم.

وی در تبیین وظایف دیگر همیاران پلیس افزود: کار باید با نیت پاک و برای رضای خدا انجام شود؛ نه ترس داشته باشد، نه منت بر مردم، نه پشیمانی. صداقت، امانت‌داری و رعایت حق‌الناس از نگاه پیامبر اکرم(ص) از ویژگی‌های نزدیک‌ترین افراد به ایشان در روز قیامت است. غفلت در آموزش یا تضییع اموال مردم زمینه‌ساز تهمت و خدشه به اعتبار پلیس است.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در هرمزگان همچنین به اهمیت لقمه حلال، آموزش صحیح و پرهیز از کار صوری اشاره کرد و گفت: آموزش ناقص یا بی‌توجهی به مقررات می‌تواند منجر به حوادث مرگبار شود و مسئولیت معنوی آن بر عهده فرد خاطی خواهد بود.

وی خطاب به مربیان و اساتید تأکید کرد: پوشش، گفتار و رفتار ما باید آموزنده و مثبت باشد و رعایت معروف‌ها و پرهیز از منکرات بخشی از وظایف همیاران پلیس است. اگر فعالیت‌هایمان فاقد رعایت مسائل شرعی باشد، مانند چرخ خیاطی بدون سوزن، بی‌ثمر خواهد بود.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در هرمزگان خدمت به مردم را عبادت و آموزش کامل را راه پیشگیری از حوادث مرگبار دانست.