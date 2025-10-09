باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از آبشار مارگون سپیدان، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و فرهنگی این منطقه، توسعه گردشگری را یکی از محورهای اصلی رونق اقتصادی استان فارس دانست و گفت: مارگون می‌تواند به الگوی موفقی از گردشگری پایدار در کشور تبدیل شود، به شرط آنکه توسعه با حفظ تعادل زیست‌محیطی و با مشارکت مردم بومی انجام گیرد.

او با تأکید بر اهمیت تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه گردشگری افزود: بخشی از کندی در اجرای طرح‌های گردشگری ناشی از ارجاع‌های غیرضروری به تهران است. امروز دولت با تفویض کامل اختیارات به استانداران، مسیر تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر و کارآمدتر کرده است. از این پس، استان‌ها می‌توانند مستقل و سریع‌تر در حوزه گردشگری تصمیم بگیرند.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: دولت حمایت همه‌جانبه خود را از سرمایه‌گذاران و فعالان محلی اعلام کرده است. ایجاد رستوران‌ها، اقامتگاه‌ها، بوفه‌ها و بازارچه‌های صنایع‌دستی در منطقه مارگون، هم به رونق گردشگری کمک می‌کند و هم موجب افزایش درآمد و اشتغال جوانان محلی می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت بازگشت مستقیم منافع گردشگری به جوامع بومی گفت: اگر گردشگری در این منطقه صد میلیارد تومان درآمد داشته باشد، باید دست‌کم سه میلیارد تومان آن به توسعه روستاها و بهبود کیفیت زندگی ساکنان اختصاص یابد. توسعه پایدار زمانی معنا دارد که مردم محلی از منافع آن بهره‌مند شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با رویکردی مثبت نسبت به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: توسعه گردشگری تنها با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف ممکن است. از استانداری، محیط زیست، منابع طبیعی و میراث‌فرهنگی انتظار داریم با همدلی و نگاه مشترک، طرح جامع گردشگری منطقه را تدوین و اجرایی کنند.

او همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت، ایجاد تأسیسات گردشگری در مناطق حفاظت‌شده با رعایت الزامات زیست‌محیطی مجاز است. این سیاست نوین، راهی برای تلفیق توسعه اقتصادی با صیانت از طبیعت ارزشمند ایران است.

صالحی‌امیری تأکید کرد: مدیریت محلی باید محور اصلی تصمیم‌گیری باشد. استان فارس ظرفیت آن را دارد که با برنامه‌ریزی هوشمندانه و مشارکت مردم، مارگون را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری پایدار کشور تبدیل کند. ما به آینده گردشگری این منطقه خوش‌بین هستیم.

گامی مهم در احیای میراث معماری و توسعه گردشگری فارس

در ادامه روند احیای میراث معماری ایران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، پروژه یک اقامتگاه تاریخی در شهرستان سپیدان استان فارس با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی و پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از شاخص‌ترین اقامتگاه‌های تاریخی کشور قرار گرفته است.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان سفر به شهرستان سپیدان از مراحل اجرای پروژه اقامتگاه تاریخی بازدید کرد.

این اقامتگاه در بنایی با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد معماری بومی و تاریخی در حال احداث است و با مساحت ۱۶۰۰ متر مربع زیربنا در زمینی به وسعت ۲۴۰۰ متر مربع و در دو طبقه طراحی شده است.

بر اساس اعلام مجریان طرح، پیشرفت فیزیکی پروژه از مرز ۵۰ درصد فراتر رفته و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مجموعه تا نیمه نخست سال آینده آماده بهره‌برداری رسمی خواهد بود.

هدف از اجرای این طرح، صیانت از ارزش‌های اصیل معماری ایرانی، احیای هویت تاریخی منطقه و ایجاد فضایی فاخر برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی عنوان شده است. این اقامتگاه با تلفیق اصالت تاریخی و امکانات مدرن، الگویی از گردشگری پایدار و میراث‌محور را در جنوب کشور به نمایش می‌گذارد.

به گفته مسئولان، با تکمیل این پروژه، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای ساکنان منطقه فراهم خواهد شد و رونق اقتصادی و گردشگری سپیدان به‌صورت چشمگیری افزایش می‌یابد.

این اقامتگاه تاریخی علاوه بر کارکرد اقامتی، قرار است به مرکزی فرهنگی و گردشگری برای معرفی میراث تاریخی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های بومی استان فارس نیز تبدیل شود.