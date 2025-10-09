تیم ملی واترپلو ایران با پیروزی در مصاف با تایلند به مرحله نیمه‌نهایی یازدهمین دوره قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی واترپلوی ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی یازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی آسیا در احمدآباد هندوستان، تیم تایلند را با نتیجه ۲۱_۶ شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه‌یافت. ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف ژاپن می‌رود. این بازی فردا از ساعت ۱۵ به وقت تهران آغاز خواهد شد.

تیم ملی واترپلو ایران در مرحله گروهی با پیروزی در مقابل تیم‌های چین، هنگ‌کنگ و ازبکستان به عنوان تیم اول گروه A به مرحله یک‌چهارم صعود کرده‌بود.

ترکیب تیم ملی واترپلو ایران:

حامد کریمی، امیرحسین امیریان، امیررضا جلیلی‌پور، مهدی برزگری، امید آقایی‌کریم، فربد بهزادصبوری، اشکان ایران‌پور، فربد برقعی، امین قویدل، علیرضا مهری، آرمان شمس، مرصاد ادهم، مهدی یزدان‌خواه، مهراب گلستانی‌راد، عرفان صدرنیا

