فرمانده انتظامی بندرگز از کشف راز یک قتل پس از ۱۲ سال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ مهدوی نیا گفت: سال ۱۳۹۲ یک بانوی اهل روستای جفاکنده که در حاشیه زمین کشاورزی مشغول چیدن تمشک بود، با ضربه سنگین چوب به سر توسط قاتل، مجروح و سپس با روسری خفه می‌شود.

او ادامه داد: قاتل که دامدار محل بود با سرقت طلاجات از محل گریخت.

مهدوی نیا تصریح کرد: قاتل توانسته بود با پنهان کردن راز این جنایت، بیش از یک دهه از چنگال عدالت فرار کند، اما دغدغه، هوشیاری و استمرار اقدامات فنی و تخصصی از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی بندرگز در طی سال‌ها، جنایتکار را در تیر رس قانون قرار داد.

او افزود: قاتل فراری طی یک عملیات دقیق دستگیر و به جرم قتل اعتراف و تحویل مراجع قضایی شد.

قاتل که مردی ۴۰ ساله است می‌گوید: بهانه اش برای قتل و گرفتن جان یک بانوی ۴۰ ساله اهل روستای جفاکنده در بندرگز، سرقت بوده است.

منبع:صدا و سیما