باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسامه حمدان یکی از رهبران حماس روز پنجشنبه به کانال تلویزیونی قطری العربی گفت که نیرو‌های نظامی اسرائیل روز جمعه از تمام مناطق پرجمعیت نوار غزه از جمله شهر‌های بزرگ مانند شهر غزه، خان یونس و رفح عقب‌نشینی خواهند کرد.

حمدان توضیح داد که نیرو‌های اسرائیلی از غزه خارج خواهند شد، زیرا آزادی اسرا نیازمند آماده‌سازی میدانی و آزادی بیشتر برای تحرک فعالان حماس است.

این مقام همچنین گفت که توافق پذیرفته شده توسط اسرائیل و حماس، زمانی که کابینه اسرائیل آن را تأیید کند، رسماً اجرایی خواهد شد. حمدان افزود که به عنوان بخشی از این توافق، از روز یکشنبه، روزانه ۴۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه را خواهند داشت.