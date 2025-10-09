در پی دستور دادستان مرکز استان مبنی بر نظارت دادستان‌ها بر بازار عرضه کالا‌های اساسی، امروز در شهرستان آزادشهر گروه نظارتی دادستانی از واحد‌های عرضه مرغ بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آزادشهر گفت: کمیته نظارتی با حضور جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و پلیس اماکن با نظارت دادستانی از واحد‌های عرضه و توزیع کالا‌های اساسی ازجمله مرغ بازدید کردند.

سیدامیر خشک‌دامن افزود: در این بازدید ۲ واحد پروتئینی به دلیل عرضه گران مرغ، پلمب شد و به دو فروشگاه زنجیره‌ای هم اخطار داده شد.

خشک دامن گفت: برای متخلفان پرونده در تعزیرات شهرستان تشکیل و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

دادستان آزادشهر گفت: با کمیته نظارت بر فرآیند توزیع کالا‌های اساسی، نظارت‌ها بیشتر شده است و در برخورد با متخلفان اغماضی در کار نیست.

منبع: دادگستری

برچسب ها: نظارت بر فروشگاه ها ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
حمایت تحصیلی از فرزندان مددجویان زندان گنبدکاووس
نفس راحت مرال‌ها در جنگل‌های هیرکانی، قانون به یاری گوزن‌های سرخ آمد
افزایش نظارت‌ها بر نحوه توزیع کالاهای اساسی در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری رقابت های هفته هفتم مسابقات اسبدوانی فصل پاییزه شهرستان آق‌قلا
مدارس شبانه روزی ضامن تداوم تحصیل در مناطق محروم
آخرین اخبار
مدارس شبانه روزی ضامن تداوم تحصیل در مناطق محروم
برگزاری رقابت های هفته هفتم مسابقات اسبدوانی فصل پاییزه شهرستان آق‌قلا
۹۸ درصد کودکان ۶ ساله در سال تحصیلی جدید به مدرسه رفتند