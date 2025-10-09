باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آزادشهر گفت: کمیته نظارتی با حضور جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و پلیس اماکن با نظارت دادستانی از واحد‌های عرضه و توزیع کالا‌های اساسی ازجمله مرغ بازدید کردند.

سیدامیر خشک‌دامن افزود: در این بازدید ۲ واحد پروتئینی به دلیل عرضه گران مرغ، پلمب شد و به دو فروشگاه زنجیره‌ای هم اخطار داده شد.

خشک دامن گفت: برای متخلفان پرونده در تعزیرات شهرستان تشکیل و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

دادستان آزادشهر گفت: با کمیته نظارت بر فرآیند توزیع کالا‌های اساسی، نظارت‌ها بیشتر شده است و در برخورد با متخلفان اغماضی در کار نیست.

منبع: دادگستری