نیکان شیروانی نونهال آینده دار تنیس روی میز ایران در رقابت‌های زیر ۱۳ سال کانتندر جوانان تونس، با صدرنشینی گروه خود و بدون شکست، به مرحله حذفی راه پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شیروانی در مرحله گروهی با سه پیروزی پیاپی و بدون از دست دادن حتی یک گیم، از سد تمامی حریفان خود گذشت و به عنوان نفر اول گروه به جمع ۱۶ بازیکن برتر راه یافت و در مرحله یک‌هشتم نهایی با قرعه استراحت روبه‌رو شد تا راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

شیروانی در مرحله گروهی ابتدا یاکوب مرنیسی نماینده کشور میزبان را با نتیجه ۳ بر صفر (۱۱–۵، ۱۱–۵، ۱۱–۸) شکست داد، سپس در دومین دیدار خود اوس ریاحی دیگر نماینده میزبان را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر (۱۱–۱، ۱۱–۴، ۱۲–۱۰) مغلوب کرد و در سومین مسابقه نیز ایِد تایچی از تونس را با نتیجه مشابه ۳ بر صفر (۱۱–۴، ۱۱–۵، ۱۱–۴) از پیش‌رو برداشت.

نونهال پینگ پنگ باز کشورمان عصر امروز در دیداری حساس برای قطعی کردن مدال خود باید به مصاف مؤمن سغایر از تونس برود.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در این رقابت‌ها به عهده امین میرالماسی می‌باشد.

منبع: مهر

برچسب ها: تنیس روی میز ، پینگ پونگ
