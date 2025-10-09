رئیس سرویس اطلاعات دولتی مصر تصریح کرد که حماس موافقت کرده که در توافق غزه، استفاده از سلاح را «متوقف» کند نه اینکه آنها را تحویل دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته ضیاء رشوان، رئیس سرویس اطلاعات دولتی مصر، حماس موافقت کرده است که استفاده از سلاح‌های خود را متوقف کند، اما آنها را تحویل نمی دهد.

در بحبوحه استقبال گسترده بین‌المللی از این توافق که نشان‌دهنده مرحله اول طرح آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا بین اسرائیل و حماس است، این توافق که با میانجیگری ایالات متحده حاصل شده، رسماً از روز پنجشنبه به اجرا درآمد.

رشوان چهارشنبه شب در مصاحبه‌ای با العربیه توضیح داد که این توقف بخشی از پیشنهاد آتش‌بس حماس است که قبلاً به اسرائیل ارائه شده و بین پنج تا ده سال طول می‌کشد.

او تصریح کرد که سلاح‌های حماس به اسرائیل یا هیچ نهاد غیرعربی تحویل داده نخواهد شد. این توافق مشخص نمی‌کند که چه کسی بر آنها نظارت خواهد کرد، اما به یک کمیته مستقل اشاره دارد که می‌تواند مصری، مصری-عربی یا مصری-عربی-فلسطینی باشد.

طبق توافق ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد غزه «فرآیندی از غیرنظامی‌سازی غزه تحت نظارت ناظران مستقل انجام خواهد شد که شامل قرار دادن دائمی سلاح‌ها بدون استفاده از طریق یک فرآیند توافق‌شده برای از رده خارج کردن و پشتیبانی شده توسط یک برنامه بازخرید و ادغام مجدد با بودجه بین‌المللی است که همه توسط ناظران مستقل تأیید شده‌اند.»

رشوان افزود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در طول جنگ غزه قصد داشت قابلیت‌های نظامی حماس را نابود کند، اما در این کار شکست خورد. او گفت نتانیاهو اکنون به دنبال یک «صحنه نمایشی» برای نمایش خلع سلاح از طریق توافق جاری پس از دو سال جنگ است.

منبع: العربیه انگلیسی