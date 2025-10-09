قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
مهلت تحویل خودرو‌ها بر اساس روز تقویمی تعیین شود
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
ماجرای نوسانات بازار تخم مرغ چیست؟
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت کارساز خواهد بود؟
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است
واردات ۹ میلیارد دلار کالای اساسی در ۶ ماه
آخرین اخبار
واردات ۹ میلیارد دلار کالای اساسی در ۶ ماه
هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد
گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی تقویت می شود
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت کارساز خواهد بود؟
ماجرای نوسانات بازار تخم مرغ چیست؟
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد+ فیلم
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای