تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی عصر خانواده، از پخش زنده این برنامه از شهر شیراز به مناسبت رویداد ملی «ایران‌جان و فارس‌ایران» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی‌اکبر کریمی با اعلام این خبر گفت: برنامه عصر خانواده از شنبه ١٩ مهر تا چهارشنبه ٢٣ مهر، به‌صورت زنده از استان فارس و شهر شیراز پخش می‌شود. در این ویژه‌برنامه، گروه تولید از پنج لوکیشن شاخص این شهر شامل حافظیه، سعدیه، حرم مطهر شاهچراغ (ع)، باغ ارم و عمارت عفیف‌آباد به‌صورت زنده روی آنتن خواهند رفت.

وی افزود: این مجموعه را می‌توان کامل‌ترین برنامه تلویزیونی دانست که به موضوع ایران و جهان شیراز و فارس می‌پردازد. تقریباً تمام آیتم‌های ما در حوزه آداب و رسوم، ازدواج، فرهنگ غذاها، بنا‌های تاریخی، شعر و نخبگان شیراز طراحی شده و در یک برنامه ۹۰ دقیقه‌ای زنده به آنها پرداخته می‌شود.

تهیه‌کننده عصر خانواده در ادامه با اشاره به حضور اقوام مختلف در این ویژه‌برنامه اظهار کرد: در بخش‌های مختلف برنامه، حدود ١٠ زوج از اقوام گوناگون حضور دارند که درباره آداب و رسوم ازدواج و سبک زندگی مشترک خود صحبت می‌کنند. نکته قابل توجه این است که لوکیشن اصلی ما در این قسمت یک خانه قدیمی و تاریخی به نام زینت الملوک است که به فضای برنامه روح تازه‌ای می‌بخشد.

کریمی گفت: در بخش‌هایی از برنامه که در حافظیه اجرا می‌شود، از نگاه سعدی و حافظ به زندگی و روابط عاشقانه میان زوجین می‌پردازیم تا مفاهیم عشق، وفاداری و خانواده از دریچه شعر و ادب فارسی بازتاب یابد.

تهیه‌کننده عصر خانواده با اشاره به ترکیب جدید مجریان این ویژه‌برنامه گفت: در این اجرا، در کنار مجریان اصلی برنامه یعنی آقای آزادی، خانم متولیان و شاهرخی، تعدادی از مجریان مراکز استانی نیز حضور دارند. این تجربه مشترک بین مجریان شبکه‌های ملی و استانی، حرکتی تازه در تولیدات زنده تلویزیونی است و می‌تواند الگویی برای همکاری‌های گسترده‌تر رسانه ملی باشد.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که در این ویژه‌برنامه، جلوه‌های فرهنگی، اجتماعی و عاشقانه شهر شیراز را به تصویر بکشیم و شیراز را بار دیگر به‌عنوان مهد ادب، عشق و فرهنگ ایرانی به مخاطبان معرفی کنیم.

کریمی در پایان با بیان اینکه این ویژه‌برنامه به کارگردانی رضا داستانی و با مدیر هماهنگی آزاده بهرامی تولید می‌شود، تصریح کرد: تولید این برنامه با همکاری مرکز صداوسیمای استان فارس انجام گرفته است.

انسان از مشاهده کلمات انگلیسی درعنوان خبر از شیراز مهد تمدن ادب و فرهنگ، متحیر و متاسف می شود. بجای کلمه ی زیبای مکان تاریخی از کلمه ی نا مانوس لوکیشن استفاده شده و بجای اینکه فارسی را پاس بداریم، آنرا شخم می زنیم. خجالت دارد.
