تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین امروز پنج‌شنبه را در حضور مدیر عامل و پیشکسوتان باشگاه برگزار کرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان پایتخت تمرین امروز -پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه- را در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی و در حضور رضا درویش، محمد مایلی کهن، محمد انصاری و حامد کاویان‌پور برگزار کردند.

پیش از شروع تمرین، محمد مایلی‌کهن، پیشکسوت ارزنده باشگاه پرسپولیس و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد.

مایلی‌کهن در خصوص قدمت پرسپولیس و حضورش در این تیم گفت: در بهمن ماه سال ۱۳۵۴ به جمع سرخپوشان پیوستم و با جان و دل در خدمت تیم، باشگاه و هواداران بودم و خوشبختانه بازی‌ها، قهرمانی‌ها و میراث با ارزشی را حفظ کردیم و به شما سپردیم تا شما بازیکنان پرتلاش و با تجربه، حافظ آن باشید و از حضور در پرسپولیس لذت ببرید. به همین خاطر، زندگی حرفه‌ای را با توصیه‌های دلسوزانه کادر فنی در مسیر خود قرار دهید و خواهید دید که ثمره آن، موفقیت شخصی و تیمی خواهد بود.

وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس نیز در جمع سرخپوشان از خصوصیات ورزشی و اخلاقی محمد مایلی‌کهن صحبت کرد و وی را الگوی ورزشی و اخلاقی باشگاه دانست و افزود: می‌بایست از تجریبات ایشان و سایر پیشکسوتان بهره‌مند شویم.

سپس افشین پیروانی نیز دقایقی به صحبت پرداخت و از سرمربی اسبق تیم ملی و پیشکسوت پرسپولیس سخن گفت و نقش آنها در قهرمانی‌ها و موفقیت‌های تیم را یادآور شد.

تمرین امروز، شامل بخش‌های مختلفی بود که با گرم کردن بدن‌ها آغاز شد و در ادامه، مرور کار‌های تاکتیکی و تیمی، پاسکاری و جابه‌جایی، ارسال از جناحین و فوتبال شرایطی در برنامه بود.

ملی‌پوشان غایبان تمرینات هستند و به همین جهت، امیر رضا دوخائی، علی رحمان‌نژاد، سامان نقیبی، بنیامین دمیرچی‌لو، مهدی شجاعی‌نسب و مهران محمودی، ۶ بازیکنی بودند که از آکادمی باشگاه به تمرینات تیم اضافه شدند. 

