نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان تأکید کرد که یگان ویژه و سایر نیروهای مسلح، علت ایجاد احساس امنیت و امید در جامعه‌اند.

باشگاه خبرنگاران_ سیده نسترن حسن آبادی؛فرمانده، رئیس عقیدتی ـ سیاسی و دیگر مسئولان یگان ویژه نیروی انتظامی استان سمنان با حضور در دفتر حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه سمنان دیدار کردند.

در این نشست سرهنگ مهرداد جمشیدی‌نژاد، فرمانده یگان ویژه، گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های این یگان ارائه داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی ،این مجموعه را از «آماده‌ترین و مهم‌ترین نیروهای انتظامی کشور» خواند که نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انقلاب و نظام دارد.

نماینده ولی‌فقیه  گفت: قوای مسلح برای عموم مردم قلعه و دژی امن‌اند و احساسی که یگان ویژه در جامعه ایجاد می‌کند، مایه امید مردم است.

مطیعی همچنین با نقل مفهومی از روایتی از امام علی(ع) درباره خطرات پیروی از وسوسه‌ها و نقش شیطان در اغوای انسان‌ها، از نیروهای انتظامی خواست هوشیار باشند و مراقبت کنند تا زمینه‌های نفوذ و لغزش به وجود نیاید؛ او تأکید کرد که باید از تبدیل شدن به ابزار مطالبه‌گر شیطان پرهیز شود و بر پایبندی به اخلاق و تقوا تأکید کرد.

برچسب ها: هفته نیروی انتظامی ، قوای مسلح
خبرهای مرتبط
قتل دختر ۱۰ ساله به دست نامادری
اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان درباره حمله به یکی از عوامل اورژانس در گرمسار
معرفی راننده متخلف در بازار تاریخی سمنان به مراجع قضایی+ فیلم
پرونده جوان مفقودی در مهدیشهر رمزگشایی شد
جانشین فرمانده ناجا:
مجلس به مساله تناسب هزینه با جرم ورود کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برق برداشت‌کنندگان غیرمجاز از منابع آبی قطع می‌شود
مهار به‌موقع آتش‌سوزی در ارتفاعات کلورد پرور
توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای آموزشکده کشاورزی دامغان
بند انحرافی سیمین‌دشت؛ گامی راهبردی برای تأمین آب باکیفیت دشت گرمسار
قوای مسلح دژ مستحکمی برای مردمند
تقسیم منابع آبی بر اساس تحولات اقلیمی/ تأمین اعتبار ۴ همتی برای تکمیل سد نمرود
دانشگاه ملی مهارت سمنان؛ محور تربیت نیروهای متخصص و پیوند دانشگاه با صنعت