باشگاه خبرنگاران_ سیده نسترن حسن آبادی؛فرمانده، رئیس عقیدتی ـ سیاسی و دیگر مسئولان یگان ویژه نیروی انتظامی استان سمنان با حضور در دفتر حجتالاسلام والمسلمین مطیعی، نماینده ولیفقیه و امام جمعه سمنان دیدار کردند.
در این نشست سرهنگ مهرداد جمشیدینژاد، فرمانده یگان ویژه، گزارشی از عملکرد و فعالیتهای این یگان ارائه داد.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی ،این مجموعه را از «آمادهترین و مهمترین نیروهای انتظامی کشور» خواند که نقش تعیینکنندهای در حفظ انقلاب و نظام دارد.
نماینده ولیفقیه گفت: قوای مسلح برای عموم مردم قلعه و دژی امناند و احساسی که یگان ویژه در جامعه ایجاد میکند، مایه امید مردم است.
مطیعی همچنین با نقل مفهومی از روایتی از امام علی(ع) درباره خطرات پیروی از وسوسهها و نقش شیطان در اغوای انسانها، از نیروهای انتظامی خواست هوشیار باشند و مراقبت کنند تا زمینههای نفوذ و لغزش به وجود نیاید؛ او تأکید کرد که باید از تبدیل شدن به ابزار مطالبهگر شیطان پرهیز شود و بر پایبندی به اخلاق و تقوا تأکید کرد.