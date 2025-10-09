انصاری از آمادگی کامل این سازمان برای همکاری در حل سه چالش اصلی پسماند، فاضلاب و تالاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در نشست شورای برنامه ریزی گیلان با تاکید بر اهمیت زیستمحیطی استان گیلان، گفت: «خوشحالیم که استان گیلان با ظرفیتهای طبیعی گسترده و تنوع زیستی غنی، از جمله تالابهای بینالمللی، در صدر توجهات محیط زیستی قرار گرفته است. هرچند برخی تالابها در معرض خطر هستند، اما امید داریم با اقدامات مناسب، شاهد بهبود شرایط آنها باشیم.»
وی با اشاره به نقش کلیدی استاندار گیلان در پیگیری مطالبات محیط زیستی، افزود: «استاندار گیلان محیط زیست را به عنوان اولویت نخست استان مطرح کردهاند و این نگاه مسئولانه جای تقدیر دارد.»
دکتر انصاری با انتقاد از توسعه ناپایدار و واگذاریهای نامناسب در سالهای گذشته، اظهار داشت: «به جای بهرهبرداری پایدار، بهرهکشی صورت گرفته که نتیجه آن، بروز مشکلات متعدد در کشور و بهویژه در استان گیلان است. اکنون در سه محور اصلی پسماند، فاضلاب و تالاب با چالشهای جدی مواجه هستیم.»
وی در خصوص مدیریت پسماند گفت: «سازمان محیط زیست نقش نظارتی دارد و اجرای برنامهها بر عهده وزارت کشور است. با توجه به بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، باید برنامهریزی جامعی در زمینه تفکیک زباله از مبدا، پردازش، زبالهسوزی و دفن بهداشتی صورت گیرد.»
دکتر انصاری از وجود ۲۶ مرکز دفن غیر اصولی در استان خبر داد و خواستار کاهش این مراکز و جایگزینی آنها با مدیریت اصولی شد. وی همچنین بر اهمیت آموزش و جلب مشارکت مردمی در تفکیک زباله از مبدا تاکید کرد و افزود: «با استفاده از ظرفیت تشکلهای محیط زیستی، میتوان مدیریت پسماند را بهبود بخشید.»
در بخش فاضلاب، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به تجربیات پراکنده و فاقد دقت کافی در کشور اشاره کرد و خواستار تدوین برنامههای دقیق و علمی شد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان گیلان در حوزه گردشگری، اکوتوریسم و مسیر مهاجرت پرندگان، اعلام کرد: «سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی دارد در هر سه محور پسماند، فاضلاب و تالاب، در کنار استان گیلان باشد تا با همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، گیلان را به وضعیت محیطی مطلوبی برسانیم.»
