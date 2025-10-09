باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین و بزرگترین بوستان تخصصی خانواده در شهرستان نهاوند استان همدان افتتاح شد. این بوستان در بام نهاوند به مساحت ۲۵ هزار متر مربع و با ۴۰۰ میلیارد ریال توسط شهرداری نهاوند با امکانات رفاهی و تفریحی متنوعی شامل آلاچیق، سکوهای نشیمن، باربیکیو، مبلمان پارکی، فضای سبز، مجموعه بازی کودکان، پارکینگ، رستوران، سالن سرباز نمایش فیلم و تئاتر، دریاچه پرورش ماهی و قایق سواری با صخره و استخرهای زیبا و سنگ فرش و انواع درختان میوه شامل انار، بادام، انگور، و سایر درختان غیر مثمر و فضاهای خدماتی است که در بام نهاوند احداث شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: حسین سهرابی - همدان
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.