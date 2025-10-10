صدور سیستمی گواهی انحصار وراثت، یکی از مترقی‌ترین بند‌های برنامه هفتم پیشرفت است؛ طرحی که با هدف قضازدایی، کاهش مراجعات حضوری، و تسهیل امور وراث طراحی شد. اما با گذشت دو ماه از آغاز اجرا، نشانه‌هایی از اجرای ناقص و چالش‌های جدی در مسیر آن دیده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- تا پیش از اجرای این طرح، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در دادگاه‌های صلح تشکیل می‌شد؛ فرآیندی زمان‌بر، پرهزینه و فرساینده. حالا با صدور سیستمی، این بار از دوش قوه قضاییه برداشته شده و مردم دیگر برای دریافت گواهی، نیازی به مراجعه قضایی ندارند. این تحول، اگر درست اجرا شود، می‌تواند یکی از موفق‌ترین نمونه‌های قضازدایی در تاریخ اداری کشور باشد.

نواقص اجرایی در دو ماه نخست صدور الکترونیک گواهی 

با گذشت دو ماه از آغاز اجرای طرح صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت، نشانه‌هایی از اجرای ناقص آن به چشم می‌خورد. نخست آن‌که برخلاف الزام قانونی به صدور گواهی ظرف ۲۰ روز، در موارد متعدد این فرآیند بیش از یک ماه به طول انجامیده و هیچ درگاه اطلاع‌رسانی یا پیگیری برای وراث وجود ندارد. محدودیت صدور سیستمی به وراث طبقه اول نیز چالش‌برانگیز شده؛ چرا که در موارد فوت‌هایی با وراث طبقه دوم یا اقلیت‌های دینی، صدور گواهی انحصار وراثت همچنان به صورت دستی انجام می‌شود.

 از سوی دیگر، ذی‌نفعان غیروراث، مانند کسانی که در جریان دادرسی متوجه فوت طرف مقابل می‌شوند، در خلأ حقوقی قرار گرفته‌اند؛ نه امکان ثبت دادخواست دارند، نه سازمان ثبت احوال آنان را ذی‌نفع می‌شناسد، و نه راهی برای پیگیری گواهی وجود دارد.

در کنار این موارد، عدم اعلام گواهی‌های صادرشده به نهاد‌های حیاتی مانند قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد، روند‌های حقوقی و ثبتی را با اختلال مواجه کرده است. همچنین در برخی گواهی‌ها، اشتباهاتی در تعیین وراث دیده می‌شود، از جمله درج نام کسانی که پیش از متوفی فوت کرده‌اند، و روند اعتراض به این اشتباهات نیز مبهم و غیرقابل پیگیری است. 

آموزش ناکافی کارکنان ثبت احوال و اطلاع‌رسانی ضعیف به مردم درباره تغییر رویه صدور گواهی، از دیگر عواملی است که اجرای این طرح را از مسیر ایده‌آل دور کرده و ضرورت بازنگری فوری در شیوه اجرا را دوچندان ساخته است.

مسئولیتی سنگین بر دوش سازمان ثبت احوال

سازمان ثبت احوال با پذیرش این مسئولیت بزرگ، گامی مهم در مسیر تسهیل امور مردم برداشته است. نفس این تحول، قابل تحسین است و نشان از اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار‌های اداری دارد. اما برای تحقق کامل اهداف، باید موانع اجرایی هرچه سریع‌تر برطرف شود، آموزش کارکنان جدی گرفته شود، و درگاه‌های اطلاع‌رسانی و پیگیری برای مردم فراهم گردد.

امید آن‌که این طرح، نه فقط در قانون، بلکه در عمل نیز به الگویی موفق از تحول اداری بدل شود؛ الگویی که در جهت آرامش مردم، عدالت را در دسترس‌تر کند.

برچسب ها: انحصار وراثت ، ثبت احوال
خبرهای مرتبط
۲۰ روز پس از ثبت فوت، گواهی انحصار وراثت به وراث و ذینفعان ابلاغ می‌شود
معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت خبر داد
راه‌اندازی سامانه جامع «رصد و مدیریت دبیرخانه ملی جمعیت»
دریافت کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امنیت بدون مشارکت مردم پایدار نمی‌شود/ مردم از پلیس غیرمقتدر راضی نیستند
۲۲۰ هزار نفر از ایثارگران براساس قانون تبدیل وضعیت شدند
تأکید بر حل مشکلات مسکن ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص زمان پرداخت باقی‌مانده معوقات
نکات مهم در زمینه قانون‌گذاری برای کودکان + فیلم
احتمال ارتباط قاتل مرحوم حجت‌الاسلام حیدری با منافقین
بررسی چالش‎های صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت
تمام خانواده های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه اسکان یافتند
آخرین اخبار
بررسی چالش‎های صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت
تمام خانواده های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه اسکان یافتند
نکات مهم در زمینه قانون‌گذاری برای کودکان + فیلم
امنیت بدون مشارکت مردم پایدار نمی‌شود/ مردم از پلیس غیرمقتدر راضی نیستند
۲۲۰ هزار نفر از ایثارگران براساس قانون تبدیل وضعیت شدند
احتمال ارتباط قاتل مرحوم حجت‌الاسلام حیدری با منافقین
تأکید بر حل مشکلات مسکن ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص زمان پرداخت باقی‌مانده معوقات
درخواست فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دادستان کل کشور درباره قضات پرونده‌های زیست‌محیطی
تمام واحد‌های صنفی و اماکن عمومی ملزم به رعایت مقررات جاری کشور هستند
سامانه‌های داوری حرفه‌ای به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
تشکیل دبیرخانه پیگیری حقوقی از مصدومین شیمیایی و شهدای ترور
کالا‌های اساسی به وفور موجود است، اما توزیع باید سریع‌تر انجام شود
تهران نماد همزیستی اقوام و ادیان و قلب اقتصادی کشور است
وزیر راه بر اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن ایثارگران تأکید دارد
ارائه خدمات امدادی نیرو‌های عملیاتی هلال احمر به ۶۷۹ نفر
خودیاری و مراقبت‌‏های اولیه سلامت روان موجب کاهش صدمات در بحران‌ها می‌شود
تشدید کنترل ناوگان مسافربری در سراسر محور‌های مواصلاتی کشور/ اتوبوس‌های متخلف توقیف و جریمه شدند
نخستین دورهمی «روایت شهر» برگزار شد/ رونمایی رسمی از کانون خبرنگاران تهران
بازگرداندن یک بهله عقاب طلایی در شهریار به طبیعت پس از درمان
کشور‌های منطقه به اسم منافع ملی خودشان مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند
تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت؛ پیش بینی ترافیک عصرگاهی
کیفیت هوای تهران در شرایط نارنجی