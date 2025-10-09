بااقدام سریع نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و همکاری منابع طبیعی و همیاران طبیعت، آتش‌سوزی ارتفاعات منطقه کلورد در محدوده منطقه حفاظت‌شده پرور مهار شد.

باشگاه خبرنگاران _ سیده نسترن حسن آبادی؛سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، گفت: صبح امروز، پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴، در پی تماس محیط‌بانان منطقه رودبارک مبنی بر وقوع آتش در ارتفاعات کلورد، تیم واکنش سریع یگان حفاظت بلافاصله تشکیل و به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان، فرمانده یگان منابع طبیعی و اعلام آمادگی همیاران طبیعت و جوامع محلی، گروه‌های امدادی از مسیر صافی‌دره وارد عمل شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان با بیان اینکه آتش در ساعت ۱۶ همان روز به‌طور کامل مهار شد، گفت: تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان، مأموران منابع طبیعی و همراهی نیروهای مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش آتش داشت.

برچسب ها: مهار اتش ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد:
بالگرد‌ها در مسیر مهار آتش‌سوزی گسترده جنگل ابر شاهرود
مهار آتش‌سوزی جنگل ابر شاهرود پس از ۱۹ ساعت نبرد بی‌وقفه
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خبر داد:
افزایش هشت درصدی آتش‌سوزی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقسیم منابع آبی بر اساس تحولات اقلیمی/ تأمین اعتبار ۴ همتی برای تکمیل سد نمرود
دانشگاه ملی مهارت سمنان؛ محور تربیت نیروهای متخصص و پیوند دانشگاه با صنعت
قوای مسلح دژ مستحکمی برای مردمند
بند انحرافی سیمین‌دشت؛ گامی راهبردی برای تأمین آب باکیفیت دشت گرمسار
توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای آموزشکده کشاورزی دامغان
آخرین اخبار
توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای آموزشکده کشاورزی دامغان
بند انحرافی سیمین‌دشت؛ گامی راهبردی برای تأمین آب باکیفیت دشت گرمسار
قوای مسلح دژ مستحکمی برای مردمند
تقسیم منابع آبی بر اساس تحولات اقلیمی/ تأمین اعتبار ۴ همتی برای تکمیل سد نمرود
دانشگاه ملی مهارت سمنان؛ محور تربیت نیروهای متخصص و پیوند دانشگاه با صنعت