باشگاه خبرنگاران _ سیده نسترن حسن آبادی؛سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، گفت: صبح امروز، پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴، در پی تماس محیط‌بانان منطقه رودبارک مبنی بر وقوع آتش در ارتفاعات کلورد، تیم واکنش سریع یگان حفاظت بلافاصله تشکیل و به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان، فرمانده یگان منابع طبیعی و اعلام آمادگی همیاران طبیعت و جوامع محلی، گروه‌های امدادی از مسیر صافی‌دره وارد عمل شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان با بیان اینکه آتش در ساعت ۱۶ همان روز به‌طور کامل مهار شد، گفت: تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان، مأموران منابع طبیعی و همراهی نیروهای مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش آتش داشت.