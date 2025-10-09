باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عقب نشینی ارتش اشغالگر اسرائیل از غزه چگونه انجام خواهد شد؟ + فیلم

جزئیاتی از مراحل اجرا شدن آتش بس در غزه و عقب نشینی ارتش اشغالگر از این باریکه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - الجزیره در گزارشی با نقشه تعاملی مراحل اجرایی شدن عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه را تشریح کرد.

مطالب مرتبط
عقب نشینی ارتش اشغالگر اسرائیل از غزه چگونه انجام خواهد شد؟ + فیلم
young journalists club

باتلاق جنگ اسرائیل برای آمریکا + فیلم

عقب نشینی ارتش اشغالگر اسرائیل از غزه چگونه انجام خواهد شد؟ + فیلم
young journalists club

یاور کودکان غزه + فیلم

عقب نشینی ارتش اشغالگر اسرائیل از غزه چگونه انجام خواهد شد؟ + فیلم
young journalists club

غزه، کابوس صهیونیست‌ها + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حماس دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه را اعلام کرد + فیلم
۸۲۶

حماس دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه را اعلام کرد + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
به کودکان زیر چهارده سال تلفن همراه اختصاصی ندهید + فیلم
۶۶۷

به کودکان زیر چهارده سال تلفن همراه اختصاصی ندهید + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
ماجرای پایتخت شدن تهران از زمان قدیم + فیلم
۶۱۴

ماجرای پایتخت شدن تهران از زمان قدیم + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
بررسی عملکرد استقلال با مربی‌گری ساپینتو + فیلم
۴۸۹

بررسی عملکرد استقلال با مربی‌گری ساپینتو + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
باید اضطراب فرزندان را به رسمیت بشناسید + فیلم
۴۸۱

باید اضطراب فرزندان را به رسمیت بشناسید + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.